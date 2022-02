Így lesz problémamentes járvány idején az üzleti út

Az üzleti utazással kapcsolatos szolgáltatások értéke az utóbbi időszakban jelentősen felértékelődött, ami főként a folyamatosan változó feltételeknek és az utazási körülmények időnkénti kiszámíthatatlanságának tudható be. Az üzleti utak lebonyolítása ugyanis optimális esetben nem csak az árajánlat kiküldéséből áll: a szolgáltatók komplex ajánlataiknak köszönhetően többek közt személyre szabott járványügyi információkkal állnak az ügyfelek rendelkezésre, lehetőséget teremtenek az Online Booking Tool használatára és a mobilalkalmazások segítségével rendkívül kényelmessé teszik az ügyintézést is.

Az üzleti jellegű utaztatás már a koronavírus-járvány előtt is körültekintőbb ügyfélkiszolgálást kívánt a hagyományos tömegturizmusnál, a pandémia kirobbanása óta ugyanakkor még inkább felerősödött azon szolgáltatások iránt az igény, melyek a folyamatosan változó körülmények mellett is biztosítják a legkényelmesebb ügyintézést és a naprakész információszolgáltatást a repülőutakkal kapcsolatban.

A járvány újabb és újabb hullámai miatt sok esetben a foglalás pillanatában még nem lehet tudni, hogy az adott úti célon, a repülőtereken és az igénybe vett légitársaságnál milyen óvintézkedések lesznek majd érvényben, de a szolgáltatók az elmúlt két évben mindent megtettek annak érdekében, hogy az utasokat semmilyen kellemetlenség ne érhesse az indulás napján.

Egyedi tájékoztatás

A fejlesztések közé tartozik, hogy a repülőjeggyel utazók a jegy útvonala és az utas nemzetisége alapján egyedi tájékoztatást kapnak a célországhoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókról, köztük az aktuális beutazási feltételekről és korlátozásokról, a szükséges elvégzendő tesztekről és dokumentumokról, valamint az esetleges karanténkötelezettségről és a helyi előírásokról egyaránt.

Mindig a legfrissebb információkat kapják kézhez az üzleti útra induló ügyfelek, akik az indulás előtt néhány nappal is értesülnek a fent említett szabályokról. A technológiának köszönhetően a rendszer már külön kezeli az oltott és az oltással nem rendelkező utasokat is, így az információk is ennek megfelelően kerülnek kiküldésre.

Mobilalkalmazás

Az egész folyamatot könnyíti, hogy mindezt mobilalkalmazások – például az Amadeus Mobile Messenger – segítségével követhetik nyomon az utazók. Ezek az applikációk igény esetén üzenetet tudnak küldeni az ügyfeleknek az utazással kapcsolatos lényeges tudnivalókról, változásokról, a járványügyi előírások mellett az esetleges késésekről, járattörlésekről, a megnövekedett reptéri átszállási vagy ki- és bejutási időről.

Előfordulhat olyan, hogy egy cég szabályzata tiltja, hogy több munkavállaló utazzon együtt ugyanazon a járaton, a mobilapp ezt is képes szűrni és erről figyelmeztető üzenetet is küld az érintetteknek, ahogy az utazást érintő kockázatos eseményről is.

Kiépített rendszer

A szerződött utazó cégek számára rendelkezésre áll egy kiépített rendszer is. Az Online Booking Tool felületén a dolgozók utazásaikat saját maguknak, egy online foglalási felületen keresztül intézhetik és kezelhetik, amely szintén kényelmi faktor a járvány idején.

A rendszer lehetőséget biztosít továbbá repülőjegy, szállás, transzferek és bérautó foglalására is, személyre szabott keresést és árajánlatokat ad a céges szabályzatokkal összhangban. A fejlesztésnek köszönhetően az utazásra fordított költség átlagosan 30 százalékkal csökken, mint a klasszikus kiszolgálást használó vállalatok esetében, ráadásul időt és energiát is meg lehet spórolni vele.