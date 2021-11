Rengeteg ukrán munkahelyét „védi” a kormány a gödi Samsung-gyárban, ahol helyiek alig dolgoznak

A gyártól hiába kérdeztük többször is, nem adták ki a létszámadatokat. A hivatalos dokumentumok alapján azonban 2020-ban a 3594 munkás körülbelül fele volt magyar állampolgár, mindössze 94 gödi dolgozott ott. A kormány mégis a munkahelyek megvédésére hivatkozva sorolta az iparterületet különleges gazdasági övezetbe.

Nagyon eltérő adatok érhetőek el arról, hogy hány embert is foglalkoztat a felső küszöbértékű veszélyes üzem, a kormány által vastagon támogatott Samsung SDI, a gödi gyár pedig nem válaszolt a valós létszámot firtató kérdéseinkre. Pedig nem ártana tudni, hányan dolgoznak náluk, hiszen részben azzal az indoklással jelölte ki elsőként különleges gazdasági övezetté a kormány az üzemet és környékét, hogy a munkahelyeket megvédjék. Az elérhető információk szerint nem kis részben külföldi dolgozók munkahelyeit akarja megvédeni az egyébként a migrációt csípőből, évek óta vehemensen elutasító magyar kormány.

Eltérő létszámadatok a céges dokumentumokban

– Az elismert dolgozói létszám 3200 fő, a fele magyar, a másik fele külföldi, többségében ukrán, és vannak koreai és vietnami dolgozók is. Gödiek alig százan – mondta egy videóban a Göd-ÉRT egyesület elnöke, Bodnár Zsuzsanna. Szintén ez a 3200-as adat szerepel a gyár 2020. februári keltezésű biztonsági jelentésében, azzal, hogy amikor a jelentés készült, akkor volt ennyi a létszám.

A Samsung SDI évről évre kiadott környezeti jelentésében ugyancsak kitérnek a létszámra, létszámösszetételre. A neten elérhető legfrissebb, 2019-es környezeti jelentésük szerint a gyártásban összesen 3594-en dolgoztak, 98,7 százalékban határozatlan idejű munkaszerződéssel. A jelentés szerint a munkatársak mintegy 70 százaléka a termékek előállításán dolgozott. Érdekesség, hogy a 2019-es jelentésben a létszámadatokra vonatkozó táblázat 2020. júniusi adatokat tartalmaz. A 3594 főn belül kicsivel több, mint 50 százalékot tettek ki a magyar dolgozók (1859 fő), mellettük dolgozott 1566 ukrán (43,6 százalék), 115 koreai, és volt még néhány szlovák (46 fő), román (4 fő), és más nemzetiségű dolgozó (4 fő) is. A dolgozók közül mindössze 94 gödi volt, és még szintén helyi dolgozónak számították a 192 váci, illetve 72 dunakeszi munkatársat is. Vagyis a dolgozók 10 százaléka sem volt helybéli.

Egyszerűsítené a kormány a harmadik országbeliek munkavállalását és letelepedését A Jelenhez eljutott egy kormányzati előterjesztés, amely „Egyszerűsített Turisztikai Vízum” bevezetésére tesz javaslatot. Ezzel az eszközzel a nem uniós országokból érkező személyek ideiglenes letelepedésének és munkavállalásának engedélyezését kívánnák egyszerűbbé tenni az előterjesztés készítői. Információik szerint nagyságrendileg 32 ezer embert érintene a program. Szijjártó Péter néhány hónapja még nonszensznek nevezett egy olyan uniós tervet, amely munkavállalókat hozna az EU-ba.

A Samsung SDI mérlegében is vannak létszámadatok – 2018-ra összesen 534 főt írtak (ebből 231 fizikai és 303 szellemi foglalkozású), 2019-re 1249 főt (ebből 630 fizikai, 619 szellemi munkás), 2020-ra pedig 1980 főt (1002 fizikai, 978 szellemi foglalkozásút).

Megnéztük az Opten adatbázisában is, mennyi a Samsung SDI alkalmazotti létszáma. 2018 júliusában nulla fő szerepel, aztán augusztusban már 608, és innentől kezdve viszonylag egyenletes a létszámnövekedés. 2019. januárban 985 fő, decemberben 1564, 2020. januárban 1662 fő, februárban 1707, 2020. júniusban 2037, 2021. januárban 2379 fő, szeptemberben pedig 2584 fő szerepel – ezek az adatok a mérlegadatokhoz állnak közelebb, nem a biztonsági, illetve környezeti jelentéshez.

Nézzük, mit tudtunk meg Samsung SDI 2020-as létszámáról:

a 2020. februári keltezésű biztonsági jelentés 3200 foglalkoztatottat jelez,

a 2019-es környezeti jelentés 2020. júniusára 3594-et,

a mérleg 2020-ra 1980 főt

az Opten szerint pedig 2020. januártól decemberig 1662-ről 2379-re emelkedett az alkalmazottak száma.

Az első kettő és a második kettő szám nagyjából stimmel, de azon tól nem mondhatni, hogy hibahatáron belül van az eltérés. A 2020. februári biztonsági jelentésben egyébként azt is írják, hogy a tervezett új gyár megépítése után a dolgozói létszám várhatóan 6532 fő lesz. Ilyen precíz előrelátás mellett igazán meglepő, hogy a múltbéli létszámadatoknál ekkora eltérések vannak a különböző céges iratokban.

Többször kérdeztük a gyárat is, mekkora a létszám, milyen a nemzetiség szerinti összetétel, a külföldiek közül hányan dolgoznak turistavízummal, és hányan munkavállalási engedéllyel, azonban választ nem kaptunk. Azt sem sikerült megtudnunk, hogy a gyárbővítésen hányan dolgoznak.

Miből adódhat a létszámeltérés?

Az Opten megkeresésünkre azt írta, a náluk szereplő létszámadatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szolgáltatja, de csak az alkalmazottak számára van rálátásuk, létszámösszetételi kérdésekre nincs. Hozzátették, a mérlegekben foglalt létszámnál jellemzően az átlagos statisztikai létszámot használják. Ez a két adat nagyjából stimmel is egymással, viszont a biztonsági és a környezeti jelentésben szereplő létszámadatokkal nem.

A NAV válasza szerint a külföldi személy magyarországi munkavégzése esetén nem szükségszerű, hogy az illető dolgozót

be kellene jelenteni a NAV felé, vagy

a munkáltatónak (kifizetőnek) havi adó- és járulékbevallás kellene róla leadni.

Hogy erre szükség van-e, azt az összes körülmény együttes vizsgálatával, és a vonatkozó nemzetközi egyezmények figyelembevételével kell megállapítani. Kérdeztük a NAV-ot arról is, hogy minden Magyarországon dolgozó külföldinek kell-e legyen adóazonosító jele. Kiderült, hogy nem feltétlenül.

Szabályok és kivételek A kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények határozzák meg azt, hogy egy adott jövedelemtípus adóztatására a magánszemély illetősége szerinti állam, vagy a jövedelem forrása szerinti állam jogosult. Ennek megfelelően a külföldi személyek foglalkoztatását, illetve a külföldi bejegyzésű cégnek Magyarországon munkát végző külföldi munkavállalók adókötelezettségét minden esetben az adott egyezmény szabályai szerint kell megállapítani – magyarázta az adóhatóság. Viszont Magyarországon adóköteles tevékenység (az egyezményekben foglaltak szerint) az adózás rendjéről szóló törvény alapján – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – kizárólag magyar adószám birtokában végezhető.

Adóazonosító jel megállapításáért annak a természetes személynek kell bejelentkeznie a NAV-hoz, akinek még nincs, és

vállalkozási tevékenységet nem folytat, áfafizetésére nem kötelezett, és

jövedelemadó-köteles bevételt szerez (ezt az egyezmények alapján kell megállapítani), vagy költségvetési támogatást szeretne igényelni, vagy

cég vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, cégvezetője,

egyszemélyes gazdasági társaság tagja.

Az adóazonosító jel kiváltásának kötelezettsége tehát nem feltétele a magyarországi munkavégzésnek. De ha ez a munka a nemzetközi egyezmények szerinti adókötelezettséggel jár, akkor az adóazonosító jelet ki kell váltani. Ez a kötelezettség független a munkát végző személy állampolgárságától – tette hozzá a NAV.

Ha az a helyzet (nem tudjuk, így van-e), hogy a Samsung-gyárban dolgozó külföldieknek nem kell adóazonosító jel, és nem kell róluk bevallás a NAV felé, az részben magyarázhatja a létszámmal kapcsolatos eltéréseket.

A kormány hatalmas összegeket szánt a gyárra

Magyarország 2018. május 16-án jelentette be az Európai Bizottságnak, hogy 108 millió euró (mai értéken mintegy 38,8 milliárd forint) beruházási támogatást adna a Samsung SDI Magyarország Zrt. részére a már létező, 2016-ban kialakított létesítmény kibővítésére, hogy elektromos akkumulátort tudjanak gyártani. A bizottság 2019-ben vizsgálatot rendelt el az ügyben, és tavaly megkérdőjelezte, hogy szükség van-e a beruházás támogatására, majd idén júniusban kiterjesztette a vizsgálatot.

De ezen túl is olvashattunk állami támogatásokról. Tavaly – mint a 444 megírta – 7,1 milliárd forintot biztosított a gyárnak a kormány a közlekedési és 22,5 milliárd forintot az energiaellátási infrastruktúra fejlesztésére, az iparterület gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére pedig még 415 millió forint költést tervezett az állam.

Kapcsolódó „Mit mondjak a gyerekeimnek, érdemes itt gyökeret verni, van itt jövőnk?” Megkeseríti a gödiek életét a terjeszkedő Samsung-gyár. Az üzem mérete a jelenlegi háromszorosára nő, miközben a mostani zajterhelés miatt is már ezrek szenvednek a helyi városvédő egyesület szerint.

Az egyik villamosenergia-ellátási alprojektre aztán az eredeti 4 milliárd forint helyett 8,9 milliárd forint, míg egy másikra 12,5 milliárd forint helyett 15 milliárd forint fordítható az idei központi költségvetésből – írta a Napi márciusban. Idén szeptemberben 4 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztésről is döntés született. Azt is tudni lehet, hogy idén a gazdaságvédelmi akcióterv keretében 32 milliárd forintot szánt a kormány a vízi-közmű fejlesztésére, valamint 12 milliárd forintot vízvezeték építésre is adnak. Mindkét beruházás tenderét a Mészáros és Mészáros Kft. nyerte el.

A Samsung SDI egyedi kormánydöntéssel (ekd) is kapott pénzt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium adatai szerint az elektromos autó-akkumulátor gyártási folyamatának fejlesztésére, egy 5,9 milliárd forint értékű beruházáshoz 1,2 milliárd forintot még tavaly októberben, amiért cserébe 70 új munkahely létrehozását vállalta a cég.

Mint ismert, nemrégiben halálos munkahelyi baleset történt a gyárban, meghalt egy 27 éves karbantartó. A helyben lakók a környezeti ártalmak miatt aggódnak, a zajterhelés például élhetetlenné tette a város egyes részeit, és az ivóvízszolgáltatás jövője is kétséges.