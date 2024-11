A Karácsonyi ének előadása közben összeesett és meghalt egy színész Kanadában

A Karácsonyi ének című Charles Dickens-adaptáció előadása közben esett össze és halt meg Julien Arnold kanadai színész Edmontonban.

A CBC információi szerint az eset vasárnap este történt a Citadel Theatre-ben, ahol a társulat épp a Karácsonyi éneket adta elő, Arnold Marley és Mr. Fezziwig szerepét játszotta. A színész a színpadon lett rosszul, majd összeesett. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, ám nem jártak sikerrel, és Arnoldot a helyszínen halottá nyilvánították. A halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra.

Örömöt, szeretetet és mélységet vitt minden szerepébe, hozzájárulása a művészethez és ölelései nagyon fognak hiányozni

– áll a színház közleményében.

A kanadai színházi adatbázis szerint Arnold Edmontonban született, a helyi színházi élet egyik ismert arca volt, aki a legtöbb színházban megfordult, és főleg komikusi szerepeiről volt ismert. Színészi munkái mellett rendezőként is dolgozott, valamint az ő nevéhez fűződik a Free Will Players nevű formáció megalapítása is.