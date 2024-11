Közel egymillió bevándorló érkezett tavaly Nagy-Britanniába

A korábbi becslések még 740 ezer bevándorlóról szóltak, ezt változtatta most 906 ezerre a brit statisztikai hivatal (ONS). A menedékkérőkre költött támogatás is emelkedett az előző évhez képest: 36 százalékkal lett nagyobb, amely így 5,38 milliárd font kiadást jelent – írja a The Telegraph.

A soha nem látott nagyságú, 2023-as bevándorlás ellenére az idei évben már csökkenésnek indult a szigetországba érkezők száma az év elején bevezetett intézkedéseknek köszönhetően.

Suella Braverman volt brit belügyminiszter elmondta, hiába csökkent 20 százalékkal a bevándorlók száma az előző év júniusához képest, további szigorításokra van szükség, mert a helyzet fenntarthatatlan.

A migráció a júliusban hatalomba került Starmer-kormány számára is kiemelten fontos. Ahogy már korábban megírtuk, az új kormány „első napjaiban 84 millió fontot (40 milliárd forintot) különített el a következő három évre a migráció okainak kezelésére, ez azt jelenti, hogy a bevándorlók származási országait és a tranzitországokat támogatják majd.”