Összeszólalkozott a kormány és a budapesti vezetés, ki is tartozik kinek milliárdokkal

Az elmúlt hetekben arról panaszkodott a fővárosi vezetés, hogy nehéz pénzügyi helyzetben vannak, részben amiatt, mert még mindig nem utalta a kormány a fővárosnak járó 12 milliárd forint közlekedési támogatást. Most pedig a jobboldali médiabirodalomhoz tartozó Világgazdaságban szólt vissza az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Egyrészt az állítják, hogy nincs határideje a 12 milliárd forintról szóló szerződésnek, ezzel azt sugallják, hogy akár december 31-én is aláírhatják, és utalhatják akár akkor is a tömegközlekedési támogatást. A VG-nek azt írta a minisztérium, hogy a költségvetési támogatás felhasználásának törvény szerinti határideje ez év december 31. Azt is kiemelte, hogy a jogszabály nem rögzít határidőt a támogatás átadását biztosító és felhasználásának szabályait tartalmazó szerződés megkötésére. És hogy ők már előkészítették a szerződést.

De fontosnak tartottak rámutatni arra, hogy a főváros is lóg pénzzel. A főváros kötelezettséget vállalt az agglomerációs közlekedési feladatok ellátásához szükséges 6,58 milliárd forint fedezetnek a biztosítására a 2021-es és a 2022-es költségvetésében. A tárca azt állítja, hogy a főváros nem utalta ezt a pénzt, sőt, még az elővárosi költségek megosztását részletező megállapodás-tervezetet sem küldte meg a minisztériumnak.

Nem árt felidézni: a kormány arról rendelkezett, hogy a gépjárműadó-bevételeknek már az egésze az állami büdzsében landoljon (eddig a nagyobbik része, 60 százaléka az önkormányzatoknál maradt, de tavaly már a teljes összeget magánál tartotta a kormány, és idén is így lesz), ráadásul az iparűzési adó kormányzat általi lefelezése is elsősorban a fővárosi önkormányzatot érinti érzékenyen.