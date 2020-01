Helyesen teszi a mozdonyvezető, ha otthagyja a vonatot, amikor lejár a munkaideje

Állítólag többé nem előfordulhat elő olyan malőr, mint legutóbb szerdán, amikor egy mozdonyvezető nem vitte tovább az utasokat, mert lejárt a munkaideje. A MÁV az ügy kapcsán ugyan nem válaszolt minden kérdésünkre, de közleményben tudatta, hogy változtat a mozdonyvezetők időbeosztásán. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnökét, Barsi Balázst kérdeztük, hogyan történhetett meg, hogy vezető nélkül maradt a vonat, és milyen szabályok alapján dönthető el, helyesen járt-e el a mozdonyvezető.

12 óránál többet nem dolgozhat, 10 óránál többet nem vezethet

A napi leghosszabb munkaidő A munka törvénykönyve szerint maximum 12 óra. Ennél több csak akkor lehet, ha valamilyen rendkívüli esemény (időjárás, katasztrófahelyzet) következik be, és a mozdonyvezetőknél maradva muszáj fenntartani a vasútüzemet. De ebben az esetben is csak akkor lehet 12 óránál hosszabb a munkaidő, ha a munkáltató ezt elrendeli – avatott be a szakszervezet elnöke.

A vasútnál a munkaidőbe a vezetésen, járműfelügyeleten kívüli tevékenységek is beszámítanak, például az az idő, amíg a mozdonyvezető oda utazik, ahonnan a következő szerelvényt vinnie kell.

A másik korlátozás, hogy a vasúti törvény szerint a mozdonyvezetőknél a vezetési idő legfeljebb tíz óra lehet – legfeljebb ennyi ideig láthatják el a jármű felügyeletét, amibe a vezetésen kívül beletartozik például a vonat előkészítése (fékpróba, tolatás) is. Ha a tíz óra letelt, akkor a mozdonyvezető azt még biztosíthatja, hogy legyen hűtés, fűtés, világítás a járművön, de már nem vezethet. Európában nem egységes amúgy, hogy mennyi a maximális vezetési idő, vannak országok, ahol tíz óránál kevesebb, Ausztriában például éjszaka legfeljebb nyolc, napközben maximum kilenc óra lehet.

A fő szabály az, hogy a mozdonyvezetőnek kötelező leállnia, amikor lejár a vezetési ideje és/vagy a napi maximális munkaideje, és jeleznie kell ezt a munkáltatójának. A munkáltató ekkor elrendelhet túlmunkát, de csak rendkívüli esetben, például katasztrófahelyzetben, egyébként viszont a mozdonyvezetőnek tilos tovább dolgoznia. Ha saját elhatározásából úgy dönt, hogy munkaideje lejártával mégsem áll le, elviszi még mondjuk a végállomásig az utasokat, és hatósági ellenőrzést kap, akkor eljárást indíthatnak ellene a szabályok megszegéséért.

Ha a napi maximális idejét túllépi a mozdonyvezető, és a fáradtsága miatt valami baj következik be, akkor nem mindegy, miért lépte át a megengedett időkorlátot. Ha a munkáltató rendelte el a túlmunkát, csakis a munkáltatóé a felelősség, ha viszont a mozdonyvezető saját elhatározásából hágja át a limitet, és közben forgalmi zavart, esetleg balesetet okoz, akkor felelősségre vonható.

Történetünk főszereplője, a január 15-én reggel Vácról a Nyugati pályaudvarra közlekedő személyvonat mozdonyvezetője ezekhez az előírásokhoz tartotta magát: a vonat késése miatt menet közben lejárt a 12 órás szolgálata, ezért Rákospalota-Újpest állomástól nem vitte tovább a vonatot, és leváltót kért. Ezt a munkatörvénykönyv szerint, ami 12 órában maximalizálja a mozdonyvezetők munkaidejét, kötelessége volt megtenni – erősítette meg lapunknak a MÁV is. Barsi Balázs pedig levezette, hogy

a mozdonyvezető a vasút- és forgalombiztonsági szempontokat szem előtt tartva, szabályosan és körültekintően járt el, amikor nem vitte tovább a szerelvényt.

Arra a kérdésre, hogy ha minden teljesen szabályosan és flottul történt, akkor mégis miért nem közlekedett tovább a vonat, miért kellett az utasoknak másik szerelvényre átszállniuk, nem adott választ a MÁV.

Előfordul, hogy éppen nincs munkára fogható mozdonyvezető

A szakszervezet elnöke szerint a mozdonyvezetők munkabeosztását úgy tervezik meg, szolgálatleírással, havonta előre, hogy beleférjenek a maximális vezetési, illetve munkaidőbe. Vagyis normál vasútüzemben nem fordul elő az időtúllépés, csak akkor, ha valamilyen forgalmi zavar, baleset miatt a vonatok nem érnek be időre, hiszen a mozdonyvezető vezetési/munkaideje késés alatt is ketyeg.

A vasút helyzete jelenleg nem a legjobb abból a szempontból, hogy bizonyos szakaszokon sok az üzemzavar, ami miatt napi rendszerességgel késnek a vonatok. Emiatt az is előfordul időnként, hogy lejár a mozdonyvezetők munkaideje – ezt jelzik is a személyzeti irányítóknak, amint látják, hogy gond lesz. Az irányítók ilyenkor küldenek másik mozdonyvezetőt. És nyilván adódhat olyan helyzet, amikor nem tudnak küldeni, mert éppen nincs munkára fogható a közelben. Ez annál is inkább előfordulhat, mert alapesetben nincs készenléti szolgálat, kvázi tartalékban lévő mozdonyvezető – tudtuk meg Barsi Balázstól. Pedig szükség lenne rá, azokon a részeken legalábbis, ahol gyakoriak a késések. Egy gázolásnál például három órán át is eltarthat a helyszínelés, és fél napig, mire helyreáll a menetrend – közben pedig értelemszerűen lejárhat a mozdonyvezető ideje.

Barsi Balázs szerint viszont

arra nincs szabály, mennyivel előbb kell szólnia a mozdonyvezetőnek a lejáró munka- vagy vezetési idő miatt a személyzeti irányítónak.

A MÁV tehát nem írja elő a mozdonyvezetőknek, minimálisan mennyi idővel előbb jelezzék, ha abba kell hagyniuk a vezetést, így arra sincs általánosan bevett recept, hogy mennyi idő van helyettest keríteni.

A MÁV intézkedett

A vasúttársaságnak számos, az üggyel kapcsolatos kérdést küldtünk – válasz helyett csütörtök délután közleményt adtak ki. Ebben azt írták, hogy a MÁV-START Zrt. haladéktalanul felülvizsgálja a mozdonyvezetők azon szolgálatait, amelyek ideje eléri a 12 órás határt. Teszik ezt azért, hogy a január 15-eihez hasonló eset többé ne történhessen meg.

A közlemény szerint már szerdán megkezdték a szolgálatok felülvizsgálatát és áttervezték azokat, amelyek hasonló problémákat okozhatnának, kizárólag vonatkésések esetén. Ennek eredményeképpen a jövőben a vasúttársaságnál a szolgálati beosztások elkészítésekor törekednek majd arra, hogy a szolgálati idő 12 óránál rövidebb legyen, így hasonló esetek ne fordulhassanak elő. Korábban Budapestet érintően négy olyan mozdonyvezetői szolgálat létezett, amelynél ennyire feszes volt a szolgálati idő, ezek átalakítását megkezdték a vasúttársaság szakemberei.

Kiemelt kép: Daniel Karmann/dpa/AFP