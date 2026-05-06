Katona Renáta elmondta, hogyan emlékeznek meg Berki Krisztián halálának évfordulójáról

2022. május 6-án halt meg Berki Krisztián – halála negyedik évfordulóján özvegye, Katona Renáta korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében írta meg, hogy hogyan ápolják néhai férje és lánya, Emma édesapjának emlékét.

Napra pontosan négy éve történt, hogy a kislányom édesapja elhunyt. Ez a nap sokunk életében hagyott mély nyomot, és az ilyen veszteséget feldolgozni nem egyszerű, mindenkinek a saját útja és ideje van benne

– kezdte írását a korábban Berki Mazsiként ismert nő, aki múlt évben döntött úgy, hogy újra elkezdi a leánykori nevét használni.

Katona posztjában arról írt, hogy a Berki halála eltelt évek alatt sok véleménnyel és ítélettel találkozott, ő azonban úgy gondolja: oka van annak, hogy a múltunk nem képezi részét a jelenünknek. Kiemelte azonban, hogy mindig megemlékeznek és megadják a méltó tiszteletet néhai férjének.

Nagy családként mennek ki a temetőbe

Az élet egy váratlan, különleges helyzetbe hozott, viszonylag rövid időn belül egy szerető, gondoskodó társat és apát kaptunk az életünkbe

– fogalmazott Katona Renáta, utalva párjára, Kajári Zoltánra, akivel több mint három éve alkotnak egy párt és nevelik közösen gyerekeiket.

Ezért sok kritika ért, de úgy érzem, jól tettem, hogy nem adtam ennek teret, hisz’ a mai napig egy szeretetteljes családi közegben élhetünk.

Bejegyzése végén leírta, hogy hogyan szoktak megemlékezni Berki Krisztiánról:

Mi így, egy nagy családként szoktunk kimenni a temetőbe, gyertyát gyújtani és csendben emlékezni.

Katona Renáta egy tavalyi interjúban beszélt arról, hogy hogyan beszélget kislányával az édesapjáról. Berki Krisztián idősebb lányának Hódi Pamela az édesanyja, korábban ő is nyilatkozott arról, hogy Natasa hogyan dolgozta fel az apja halálát.