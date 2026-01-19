bochkorbochkor gáborlovász lászlósebestyén balázs
Sebestyén Balázs szerint várható volt, hogy Lovász László otthagyja a Bochkort: Lehet abuzálni valakit sokáig, de egy idő után feláll, és elmegy

Farkas Norbert / 24.hu és RTL/ Ágota Csaba
admin Grósz Petra
2026. 01. 19. 15:40
Farkas Norbert / 24.hu és RTL/ Ágota Csaba
Nem lepődött meg a hír hallatán.

A Retro Rádió reggeli műsorának csapata hétfőn jelentette be, hogy Lovász László öt év után otthagyja a Bochkort, februártól nélküle folytatódnak az adások. A story.hu szúrta ki, hogy a téma a Rádió 1-en is előkerült ma a Balázsék műsorvezetői között. A távozás híre Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri számára újdonságként hatott, Ráskó Eszternek viszont nem, Lovász ugyanis épp a Dumaszínház kreatív igazgatói pozícióját pályázta és kapta meg.

Annyi különbség lesz az előző munkahelyéhez képest, hogy ott talán szeretik és megbecsülik. Lehet abuzálni valakit sokáig, de egy idő után feláll, és elmegy. Ez várható volt azért. Laci, Laci, csak öt évig bírtad ezt, ami ott veled történt… Csodálunk ezért, hogy ezt ott kibírtad öt évig

– utalt Sebestyén arra a nem éppen hálás „untermann” szerepre, amelyre Lovász 2020-ban szerződött le, és amit többek szerint eddig bírt, a műsorban ugyanis sok beszólást kellett eltűrnie.

Van ötletük, ki lehetne Lovász utódja

Balázsék később ötletelésbe kezdtek, vajon ki veheti majd át a távozó műsorvezető helyét. Ráskó felajánlotta, hogy a gyászidőszakra heti kétszer be tudna ugrani, majd végül abban egyezett meg a csapat, hogy Vadon Jani lenne a legjobb választás – aki 2024 januárjában, 15 év után hagyta ottBalázsékat.

Úgy csinálnánk, hogy igazából hozzánk tartozik, csak beépített emberünk. És egy trójai falót beküldenénk. Előre elmondaná, milyen témával foglalkoznak, mire készülnek. Minden infót leadna, és kiderülne, hogy a mi emberünk van ott. János meg mondaná az infókat, folyamatosan lék lenne a hajón. Nem értenék, hogy ez hogy ment ki, és kiderülne, hogy tulajdonképpen a János még mindig nekünk és velünk dolgozik

– ment a viccelődés, amihez Sebestyén Balázs később hozzátette:

Ők most nagyjából azon mennek keresztül, amin mi két éve, hogy valaki elmegy, elválik, meggyászolják. Bár azért ott más volt a viszony, ahogy hallom, meg más dolgok történtek, és valaki kell a helyére. Kit találsz? Kit hozol? Hogy castingolsz?

