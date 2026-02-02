„Nem bűn változtatni” – Radics Gigiék feldolgoztak egy Zámbó Jimmy-dalt, a reakciók miatt megszólalt az énekesnő

DR BRS és Radics Gigi közösen dolgozták fel Zámbó Jimmy Még nem veszíthetek című örökzöldjét. A videó alatt és a közösségi médiában cirkuláló visszajelzések nem voltak egyöntetűen pozitívak, így Radics Gigi szükségét érezte, hogy megmagyarázza, miért nyúltak a néhai énekes dalához, s milyen okból dolgozták azt át.

Sokat gondolkoztam, hogy leírjam-e a gondolataimat a legutóbb megjelent projektünkkel kapcsolatos véleményáradat után. Kicsit szeretném tisztába tenni a dolgokat, ha az eddigi nyilatkozatokból esetleg valakinek nem lenne egyértelmű, hogy mit szerettünk volna. Sokak szerint nem kellett volna Jimmy Még nem veszíthetek című dalához nyúlni, hiszen úgy tökéletes, ahogy van. Ezt senki sem vitatja, hiszen olyan tiszteletet és alázatot érzünk iránta szakmán belül is, mint amennyire imádta, imádja a közönség. Tisztában vagyunk azzal, hogy bármilyen Jimmy-dalt is vettünk volna elő, ha nem ez ő hangjával és a belénk ivódott megszokott hangszereléssel szólal meg, az kapásból sokkot okoz néhányunknak, (hozzáteszem, éreztem már én is hasonlót, de mindig próbálok nyitott lenni az újra, aztán azt is megszokja a fül egy idő után). Nem szerettük volna a királytól jobbat csinálni, hiszen nem is lehet! Szerettük volna más felfogásban átadni a következő generáció számára is azokat a remekműveket, amit hátrahagyott maga után ez a legendás előadó. Azóta viszont valtozott a világ, a következő generációnak más elvárásai vannak, ha zenéről van szó, és mi ezt próbáltuk megalkotni ebben az új verzióban.

Úgy folytatja, nem bűn változtatni, és legyen nyitott mindenki az újra, akkor is, ha más, mint a megszokott.

Végtelenül megtisztelőnek érzem és köszönöm Jimmy kedves családjának is a pozitív visszajelzéseket. Ettől függetlenül elfogadom, ha valakinek nem tetszik, ez így van rendjén, nem tudunk és nem is akarunk mindenkinek megfelelni, csak szerettem volna leírni, hogy bennünk csakis jó érzés volt, hiszen annyit jelent nekünk magyar cigányként is a király.

