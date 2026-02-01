deutch tamásegy éve ilyenkorfekete-győr andrás
Egy éve ilyenkor: hátborzongató részletet fedeztek fel a csoportos szelfin

24.hu
2026. 02. 01. 06:02
Szokásunkhoz híven most is mutatjuk, mely cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat egy évvel ezelőtt.

Egy éve ilyenkor csodálkozott rá az ország Deutsch Tamás és az angol nyelv sajátos viszonyára. A videó láttán rengetegen szólaltak meg – például Lilu:

Lilu is reagált a videóra, amin Deutsch Tamás az Európai Parlamentben küzd az angol nyelvvel
Egy kérdéssel nyugtázta a fideszes EP-képviselőről készült felvételt.

Meglehetősen ironikus stílusban posztolt a témában Fekete-Győr András is.

Fekete-Győr Deutsch küzdelméről az angol nyelvvel: Szerencsére a kokain angolul is cocaine
Ehhez hasonló vádak eddig burkoltan hangzottak csak el.

Eltávolodva (jó messzire) az angol nyelvtől, folytassuk azzal a kérdéssel, hogy mi vehet rá egy nőt arra, hogy férfiak százaival vagy akár ezreivel feküdjön le egyetlen nap alatt. Szexuálpszichológust kérdeztünk a témában.

„Csúszkáltunk a kondomokon, mintha csak egy jégpályán lennénk" – mit tesz a testtel és lélekkel, ha valaki ezer férfival fekszik le 12 óra alatt?
Mi vehet rá egy nőt arra, hogy férfiak százaival vagy akár ezreivel feküdjön le egyetlen nap alatt? És miért áll be a sorba egy férfi, hogy sokadikként magáévá tegyen egy nőt? Lily Phillips és Bonnie Blue közelmúltbéli „rekorddöntésének” megértéséhez szexuálpszichológus segítségét kértük.

A legolvasottabb cikkeink között volt egy Tóth Vera-nyilatkozat is, amely azonban ezúttal az énekeső új külseje miatt lett emlékezetes. Akadt, aki első látásra fel sem ismerte őt.

Tóth Vera új stílusban jelent meg egy interjún: néhány kommentelő Tóth Gabit látja benne
Akadt, aki első látásra fel sem ismerte így az énekesőt.

El ne felejtsük a címben emlegetett esetet: egy baráti társaság Chilében vett részt egy túrán, az élményt egy szelfivel is megörökítették. Aztán kiszúrtak egy furcsa dolgot a fotón.

Készítettek egy szelfit, hátborzongató részletet fedeztek fel később a képen
Egy kommentelő állítása szerint majdnem szívrohamot kapott, miután megnézte a fotót.

