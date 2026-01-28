christina applegatedavid faustinoegy rém rendes család
Az Egy rém rendes család egykori sztárja segít a szklerózissal küzdő Christina Applegate-en

Alberto E. Rodriguez / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 28. 11:25
Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Christina Applegate, az Egy rém rendes család című szitkom egykori sztárja 2021 nyarán tudatta a nyilvánossággal, hogy szklerózis mulitplexet diagnosztizáltak nála.

David Faustino, aki szintén szerepelt a sorozatban, Applegate karakterének öccsét alaktíva, most egy friss interjúban elmondta, közeli kapcsolatban maradtak a színésznővel.

Gyakran beszélünk. Sok mindenben segített már az életemben, és remélem, hogy én is ott leszek mellette.

Faustino hozzáteszi, nagyon büszke Applegate-re, aki humorral kezeli a betegségét. Hamarosan egy jótékonysági eseményen vesznek részt az Egy rém rendes család egykori sztárjaival, az ott kapott bevételt pedig jótékony célra fordítják.

Azt kérdeztem: »Christina, melyik alapítványhoz szeretnéd, hogy ez kerüljön?«. És egy szklerózis multiplex gyógymódját kutató alapítványt nevezett meg. A gyógyszerek és készítmények, amelyek az általuk végzett kutatásokból származnak, életeket változtattak meg.

4 fotó
