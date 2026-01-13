Gyászszertartást tart egy japán rovarirtógyár a tesztelés során elpusztult rovarok emlékére

Az 1892-ben, Oszakában alapított Earth Corporation japán egyik legnagyobb rovarirtógyártója. A cég laboratóriumaiban több mint egymillió csótányt és több mint százmillió legyet és egyéb rovart tartanak, hogy termékeiket folyamatosan tesztelhessék.

A folyamat során elpusztított rovarok emlékére a cég munkatársai minden évben buddhista gyászszertartást tartanak, már több mint negyven éve

– írja a helyi médiára hivatkozva Offbeat Daily.

A legutóbbi szertartáson, december 23-án az Earth Corporation nagyjából száz munkatársa gyűlt össze a Hjógo prefekturában található Myodoji buddhista templomban, az oltár előtt csótányok, szúnyogok és atkák fotóit helyezték el, majd füstölőket gyújtottak és imádkoztak. A nagyjából egyórás szertartás során a szerzetesek szútrákat énekeltek és buddhista tanításokról prédikáltak.

Tomohiro Kobori, a kutatórészleg vezetője azt mondta, a szertartás egy pillanatnyi elmélyedésre ad lehetőséget.

„Értékes alkalom ez arra, hogy visszatekintsünk és kifejezzük hálánkat a rovaroknak” – tette hozzá.

Több alkalmazott is elismerte, hogy elsőre furcsának, sőt, viccesnek tartották a rovarok emlékére tartott szertartás gondolatát, később azonban megváltozott a véleményük. Az egyikük azt mondta, a tesztállatoknak nagy szerepük van olyan termékek kifejlesztésében, melyek embereket védelmeznek az ízeltlábúak által terjesztett betegségektől, a tesztalanyok meggyászolása pedig természetes olyan emberek esetében, akik élőlényekkel dolgoznak.

Az élet legkisebb formája is élet

– mondta a kutató.