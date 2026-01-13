gelencsér tímea
Élet-Stílus

Gelencsér Tímea mínusz 6 fokban, hóban is fut

TV2
Gelencsér Tímea a Dancing with the Stars 2023-as évadában.
admin Grósz Petra
2026. 01. 13. 08:37
TV2
Gelencsér Tímea a Dancing with the Stars 2023-as évadában.

Gelencsér Tímea a minap a Margitszigetről posztolt videót, ahová a havas idő és a mínuszok ellenére is kijár futni. Mint írta, ha valaki régebben azt mondta volna neki, hogy egyszer majd mínusz 6 fokban is futni fog – és még élvezi is – biztosan kineveti.

Aztán snitt. Itt vagyok, -6 fokban futok Fügével és egyszerűen imádom! 🤩🤩

– tette hozzá a sportoló-műsorvezető, aki bevallása szerint nemrég szeretett bele a téli futásokba, és majd mesélni is szeretne erről a követőinek.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Tímea Gelencsér (@timella) által megosztott bejegyzés

Gelencsérről legutóbb tavaly írtunk, amikor azzal viccelődött, reméli, vőlegénye nem bánta meg az eljegyzést, miután csúnyán megtréfálta őt:

Kapcsolódó
„Remélem, nem bánta meg az eljegyzést” – Gelencsér Tímea csúnyán megtréfálta focimeccset néző vőlegényét
Pedig Simon Mátyás nagyon beleélte magát abba a bizonyos tizenegyesbe.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Moszkvában arról elmélkedtek, hogy az örmények ellen is katonai hadművelet kellene indítani
Kylie Jenner is puszilkodott volna Timothée Chalamet kolléganőjével, de utóbbi elfordította a fejét
Halálra fagyott egy kutyaházban tartott kutya Csillaghegyen
A Tisza webshopjában már kaphatók a Fidesztől elhappolt szlogennel feliratozott termékek
Jogellenes lett volna kifizetni az Országgyűlési Őrség vizsgálat alatt álló vezetőinek a jutalmukat – már nem az
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik