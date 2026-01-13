Gelencsér Tímea mínusz 6 fokban, hóban is fut

Gelencsér Tímea a minap a Margitszigetről posztolt videót, ahová a havas idő és a mínuszok ellenére is kijár futni. Mint írta, ha valaki régebben azt mondta volna neki, hogy egyszer majd mínusz 6 fokban is futni fog – és még élvezi is – biztosan kineveti.

Aztán snitt. Itt vagyok, -6 fokban futok Fügével és egyszerűen imádom! 🤩🤩

– tette hozzá a sportoló-műsorvezető, aki bevallása szerint nemrég szeretett bele a téli futásokba, és majd mesélni is szeretne erről a követőinek.

