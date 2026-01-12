Mitől lesz jövőálló egy új budapesti lakás?

A budapesti lakásvásárlók gondolkodása átalakulóban van. A panoráma vagy a belváros közelsége mellett egyre többen teszik fel a kérdést: mennyibe kerül majd itt élni öt-tíz év múlva? Hogyan lehet elviselni a nyári hőséget? És mennyire lesz élhető a környezet a klímaváltozás hatásainak erősödésével? Ezekre a kihívásokra ad választ a Rezideo több fejlesztése, köztük a dél-budai Revital Park is.

Zöld megoldások, amiket a mindennapokban is érezni lehet

A fenntarthatóság ma már nem elméleti fogalom, hanem konkrét előny. Az alacsony rezsi, az egyenletes hőérzet, a csendes rendszerek és a zöld környezet mind olyan tényezők, amelyek a napi komfortot határozzák meg. A geotermikus, talajszondás hőszivattyús rendszer a Föld hőjét használja fűtésre és hűtésre, megbízhatóan, zaj és nagy energiaigény nélkül. A tetőkre telepített napelemek a közös terek energiaigényének jelentős részét fedezik, csökkentve az energiaáraknak való kitettséget.

Városi oázis egykori iparterületen

Az élhető környezet nem áll meg az épületeknél. A Revital Park egy korábbi iparterület helyén jön létre, ahol a hangsúly a szellős beépítésen és a zöldfelületeken van. A háromszintes növényállomány, az esőkertek és a parkosított belső terek javítják a mikroklímát, csökkentik a hősziget-hatást, és valódi feltöltődést kínálnak a város közepén. A koncepció a „15 perces város” elvéhez is szorosan kapcsolódik: a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások rövid időn belül elérhetők.

Otthon, ami hozzánk alkalmazkodik

A mennyezeti felületfűtés és -hűtés huzatmentes, egyenletes komfortot biztosít, az üvegezett, zárható erkélyek pedig hőpufferként és plusz élettérként működnek. Kevesebb zaj, kiszámíthatóbb költségek, több zöld és több levegő – ezek azok a szempontok, amelyek hosszú távon igazán számítanak.

A jövőálló lakás nemcsak ma kényelmes, hanem évekkel később is kiszámítható költségek mellett marad élhető. És talán ez a legfontosabb: olyan otthonban élni, ahová jó hazamenni, és ahol sem a következő rezsiszámla, sem a hőhullámok miatt nem kell aggódni.