lakóparkotthon
Élet-Stílus

Mitől lesz jövőálló egy új budapesti lakás?

Hirdetés
2026. 01. 12. 05:33
A városi élet tempója gyorsul, a nyarak egyre forróbbak, a rezsiszámlák pedig nehezebben tervezhetők. Nem csoda, hogy ma már nemcsak az számít, hol van az otthonunk, hanem az is, hogyan lehet benne élni hosszú távon. Egy lakás ma már nem pusztán négy fal és jó lokáció: nyugalmat, biztonságot és kiszámíthatóságot kell adnia – miközben az értékét is megőrzi.

A budapesti lakásvásárlók gondolkodása átalakulóban van. A panoráma vagy a belváros közelsége mellett egyre többen teszik fel a kérdést: mennyibe kerül majd itt élni öt-tíz év múlva? Hogyan lehet elviselni a nyári hőséget? És mennyire lesz élhető a környezet a klímaváltozás hatásainak erősödésével? Ezekre a kihívásokra ad választ a Rezideo több fejlesztése, köztük a dél-budai Revital Park is.

Zöld megoldások, amiket a mindennapokban is érezni lehet

A fenntarthatóság ma már nem elméleti fogalom, hanem konkrét előny. Az alacsony rezsi, az egyenletes hőérzet, a csendes rendszerek és a zöld környezet mind olyan tényezők, amelyek a napi komfortot határozzák meg. A geotermikus, talajszondás hőszivattyús rendszer a Föld hőjét használja fűtésre és hűtésre, megbízhatóan, zaj és nagy energiaigény nélkül. A tetőkre telepített napelemek a közös terek energiaigényének jelentős részét fedezik, csökkentve az energiaáraknak való kitettséget.

Városi oázis egykori iparterületen

Az élhető környezet nem áll meg az épületeknél. A Revital Park egy korábbi iparterület helyén jön létre, ahol a hangsúly a szellős beépítésen és a zöldfelületeken van. A háromszintes növényállomány, az esőkertek és a parkosított belső terek javítják a mikroklímát, csökkentik a hősziget-hatást, és valódi feltöltődést kínálnak a város közepén. A koncepció a „15 perces város” elvéhez is szorosan kapcsolódik: a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások rövid időn belül elérhetők.

Otthon, ami hozzánk alkalmazkodik

A mennyezeti felületfűtés és -hűtés huzatmentes, egyenletes komfortot biztosít, az üvegezett, zárható erkélyek pedig hőpufferként és plusz élettérként működnek. Kevesebb zaj, kiszámíthatóbb költségek, több zöld és több levegő – ezek azok a szempontok, amelyek hosszú távon igazán számítanak.

A jövőálló lakás nemcsak ma kényelmes, hanem évekkel később is kiszámítható költségek mellett marad élhető. És talán ez a legfontosabb: olyan otthonban élni, ahová jó hazamenni, és ahol sem a következő rezsiszámla, sem a hőhullámok miatt nem kell aggódni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elek Gábor a történelmi meccs után: Nagyon szomorú vagyok
Karizma és tehetség pipa – elegendő ez ahhoz, hogy ő legyen a következő James Bond?
Ezeken a vasútvonalakon bántalmazták a legtöbb MÁV-dolgozót
Magyar Péter: Üvöltözésbe hajló balhé volt a Fidesz kampánystábjában
Kósa Lajos rokonáé a megrogyott agrárcég, amelyben adófizetői pénzek is eléghetnek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik