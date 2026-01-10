„2026 – mélyen kezdtél nálam…” – Autóbalesete volt Szily Nórának

Szily Nóra Facebook-bejegyzésben számolt be róla, hogy autója egy taxival ütközött a napokban Budapesten, amikor éppen színházba tartott.

Pár napja legyalulta az autóm egy taxis. Épp színházba mentünk volna. Teljesen szabálytalanul csapódott az én »hű társamba«

– írta szombat este az újságíró.

Az autója mozgásképtelen lett, de a balesetben senki sem sérült meg. A balesetet követően rendőrségi helyszínelés volt, Szily megköszönte a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkáját.

Nos, a kedvem nem lett jobb. Hát így… 2026 – mélyen kezdtél nálam…

– írta az újságíró.