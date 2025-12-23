Még nem teljesen készült fel a kormány a karácsonyra

Orbán Viktor Facebook-oldalára került ki egy videó, amelyben a keddi kormányülés résztvevőit kérdezik arról, „minden megvan karácsonyra?”.

A miniszterelnök az első megkérdezett, ő úgy felelt:

Nem tudom, van-e olyan érzése az embernek valaha is, hogy minden megvan? Mindig ki szokott derülni az utolsó pillanatban, hogy valami hiányzik.

Emiatt ő tartalékokkal is készült, „egy kis csoki, egy kis könyv azért mindig akad, hogyha az ember valamit elhibázott, akkor kipótolja” – árulta el.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a kérdésre, minden megvan-e már holnapra, úgy válaszolt „dehogyis”, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig egyenesen úgy fogalmaz:

Semmi nincs még meg.

A felesége követeli, hogy érjen haza, „de a miniszterelnök úr ugye másként gondolkozik az ügyben”, tette hozzá, úgyhogy lavírozni kénytelen „a két erő között”.

Lázár János építési és közlekedési miniszternek a felkészülésről fogalma sincs.

Nem tudom, ezt a feleségem és a gyerekeim tudják.

Én még nem vagyok meg” – tette hozzá.

Vitályos Eszter kormányszóvivő az egyetlen, aki a főzést említi, neki ma este vagy holnap reggel még egy pulykaragulevest kell összedobnia.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter még az ajándékokkal sincs meg, ismeri el, Tuzson Bence igazságügyi miniszter is adós még pár ajándékkal, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter pedig úgy válaszolt,

Messze, messze még a vége. Csak a lényeg

van meg, ha jól értjük.

A karácsonyra felkészült kormánytagok közt van még: