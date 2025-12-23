Elegük van az édeskés „fánkszagból” Haverhill lakóinak

A massachusettsi Haverhill pár lakója szeretné tudni, mit lehet terjedni a településen terjengő fánkszaggal.

A december 16-i közgyűlésen az egyik lakos, Sean Wilson arra panaszkodott, hogy a Dunkin’ Donuts fánkétteremlánc beszállítójától émelyítően édes szag árad. Aki a környéken sétál, azt „elárasztja a fánkszag”.

Állandóan fánkszag van a házamban, két hónapja folyamatosan. Elvonja a figyelmemet, megnehezíti az életemet

– idézte a CBS News.

Haverhillnél van a Dunkin’ legynagyobb péksége az Egyesült Államokban. A Cafua Management Company tulajdonában lévő gyárt idén adták át, 93500 négyzetméteres, több mint 200 üzletet szolgáltat ki.

A közgyűlésen jelen volt a cég képviselője, JT Couch is, aki engedélyt akart szerezni a cégnek, hogy több ezer gallon zsiradékot és dízelt tárolhassanak föld feletti tartályokban. A szagról pedig úgy értekezett:

Naponta egymillió fánkot készítünk

– majd hozzátette, hogy vadiúj berendezéseket használnak, amiket rendszeresen tisztítanak, és megfelelnek minden előírásnak.

Shaun Toohey, Haverhill városi tanácsosa ugyanakkor szintén arról szólt, hogy más is felhívta a figyelmét a sült fánk illatára emlékeztető „karneváli szagról”. Többen aggódnak a település levegőjének minősége miatt.

Így a település vezetése felkérte az egészségügyi szakszolgálatot, látogassanak el a gyárba, és a januári ülésen visszatérnek a kérdésre.