Addig éheztették a gyereket, amíg hányni kezdtett koplalástól, amiért pedig megverték

Gyermekbántalmazással és súlyos gondatlansággal vádoltak meg a hatóságok egy házaspárt Missouriban. A szülők ellen akkor indult nyomozás, amikor egyik gyerekük egy azonnali orvosi ellátást igénylő sebbel ment iskolába – írja a helyi sajtóra hivatkozva a Mirror című brit bulvárlap.

A rendőrség közleménye szerint Amberly Britton és Mark Myers folyton éheztették három gyereküket, akik arra kényszerültek, hogy lezárt konyhaszekrényeket törjenek fel, amiért aztán szüleik fizikailag bántalmazták őket.

A hatóságok az iskola jelzése alapján kezdtek nyomozásba. Amikor kimentek a család otthonához, egészségtelen és veszélyes körülményeket figyeltek meg: hatalmas volt a kosz és rendetlenség, a levegőben vizeletszag terjengett, az ágyak matracain nem volt ágynemű, minden felületet hulladék és koszos edények borítottak.

A szülők lakattak zárták le a konyhai szekrényeket és a hűtőt, hogy a gyerekeik ne férhessenek ételhez, a hatóságoknak azonban azt mondták, csak arra akartak odafigyelni, hogy mikor, mit esznek a gyerekek.

Az egyik gyerek, egy 13 éves lány elmondta, hogy a szüleik egyáltalán nem foglalkoztak velük, elvárták, hogy gondoskodjanak magukról, illetve egymásról. A lány beszélt arról is, hogy egyszer olyan hosszú ideig nem kapott enni, hogy hányi kezdett az éhségtől, mire a szülei még meg is verték.

A lány elmondta, hogy a szülők rendszeresen, olykor övekkel, ütőkkel és más tárgyakkal verték mindhármukat. A fentieken kívül a szülők gyakran be is zárták a gyerekeket: a hatóságok szerint a szobák ajtóin ujjlenyomattal nyitható zárak voltak, az ablakokat pedig csavarral rögzítették, hogy ne lehessen kinyitni őket.

A hatóságok többször is kimentek a házhoz és bár lehetőséget adtak a szülőknek, hogy változtassanak az életkörülményeiken, azok semmit sem tettek. A nyomozók egy alkalommal nagy mennyiségű metamfetamint találtak a házban.

A szülők a letartóztatásuk után sem mutattak semmiféle megbánást, mindenért a gyerekeiket okolták.