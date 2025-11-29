Óvadék ellenében elhagyhatta a börtönt Jimmie Duncan, akit korábban gyilkossággal vádoltak, és közel 30 évet töltött a halálsoron. A louisianai férfit 1998-ban ítélték el, barátnője lányának megerőszakolásáért és vízbe fojtásáért – írta meg az ABC News.

Alvin Sharp bíró áprilisban döntött az ítélet megsemmisítéséről, miután szakértői tanúvallomás szerint Duncan letartóztatása nem volt megalapozott, és a 23 hónapos Haley Oliveaux véletlenül fulladhatott vízbe. Duncan szabadon engedéséhez a korábban bemutatott új bizonyítékok mellett hozzájárult az is, hogy a férfi büntetlen előéletű volt.

Annak idején Duncan elítélésekor a boncolás eredményeit, és a harapásnyomokat vették figyelembe, amelyek vizsgálatát két olyan szakértő végezte, akik munkájához tucatnyi téves ítélet kapcsolható.

Duncan ügyvédei állítják: a vizsgálatról készült videófelvételen látszik, amint a szakértők belenyomják a férfi fogainak lenyomatát a gyermek testébe, hamis bizonyítékokat létrehozva. Steven Hayne patológus ellen több beadvány is született, melyekben szakmai hitelességét kérdőjelezik meg.

Az áldozat édesanyja felháborodva reagált a fejleményekre:

A horrortörténet, amivel meggyalázták a gyermekem emlékét, felháborító!

Elmondása szerint az ő családját és Duncant tönkretette a hazugság, amit véleménye szerint az ügyészek és a törvényszéki szakértők találtak ki.

Jimmie Duncant 150 ezer dolláros óvadék, tehát közel 50 millió forint ellenében helyezték szabadlábra.