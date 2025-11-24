lukács gyógyfürdőfénykép
Találtak egy 70 évvel ezelőtti fényképet a Lukács Gyógyfürdőben, hétfőn pont a rajta látható nő kért segítséget a pénztárnál

admin Vaskor Máté
2025. 11. 24. 18:46

Különleges pillanatnak voltak tanúi hétfőn a Lukács Gyógyfürdőben az ott dolgozók, olvasható a létesítmény Facebook-oldalán.

Mint írták, néhány hónappal ezelőtt az egyik szekrényben régi fényképekre bukkantak – köztük egy mosolygós lányra, aki a medencében fürdőzött. A kép hátoldalán egy név és egy dátum szerepelt. Megőrizték, hiszen indoklásuk szerint egy ilyen történelmi fürdőben nagy jelentősége van minden apró emléknek, amely megidézi a múlt hangulatát.

Ma a pénztárnál egy idősebb hölgynek segítettünk, és amikor megláttuk az igazolványán a nevét, hirtelen minden összeállt: ő volt a lány a régi fotóról. A fénykép így igen hosszú idő, 70 év után visszatalált a jogos tulajdonosához – és mi is kaptunk egy megható emlékeztetőt arról, milyen különleges történeteket rejtenek a fürdő falai

– áll a posztban.

