gyorshajtásszáguldáspizza
Élet-Stílus

Több mint 170-el száguldott pizzáért egy fiatal nő Floridában

Pinellas county sheriffs office
24.hu
2025. 11. 21. 06:27
Pinellas county sheriffs office

A megengedett sebesség több mint duplájával hajtott autójával egy 21 éves nő november 13-án éjjel a floridai Palm Harborban – írja egy helyi hírportál.

A Pinellas megyei rendőrök nyolc perccel éjfél előtt figyeltek fel a nagy sebességgel haladó Kia Forte típusú autóra. Amikor bemérték azt látták, hogy az autó 107 mérföld/órás (több, mint 172 kilométer/órás) sebességgel halad egy olyan útszakaszon, ahol 55 mérföld/óra (kb. 88 kilométer / óra) a legnagyobb megengedett sebesség.

Az autót a 21 éves Yazmin Erazo vezette, akit letartóztattak, a megyei börtönbe szállítottak, majd óvadék ellenében elengedtek. A fiatal nő a kihallgatásán elismerte, hogy nem egy vészhelyzet miatt száguldozott, csak a Little Caesars pizzériába próbált odaérni az éjféli záróra előtt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Zelenszkij kész együttműködni Donald Trumppal
Költségvetési pénzen vett cicamotorokat osztogatnak a fideszes képviselők országszerte
A testőrök akadályozták meg, hogy megverjék a lengyel nagykövetet Szentpéterváron
Az EU csalás elleni hivatalához fordulnak a gondosórával terjesztett propaganda miatt
„Ez így nonszensz” – hónapokra bezárhatnak egy szórakozóhelyet, ha valakinél drogot találnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik