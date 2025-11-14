Saját kutyája lőtte hátba a férfit

Kórházba szállították azt az 53 éves pennsylvaniai férfit, akit a saját kutyája lőtt hátba – hozta nyilvánosságra a Daily Mail. A rendőrségre november 11-én délelőtt érkezett a bejelentés a lövöldözésről.

A férfi elmondása szerint a puskája tisztítása közben történt a baleset.

Az áldozat a fegyvert az ágyra helyezte, amikor a kutyája felugrott az ágyra, ez eredményezhette a bizarr lövöldözést.

A rendőrség közleménye szerint a férfi nem emlékszik, hogy a fegyvertisztítás folyamatának melyik lépése közben helyezte az ágyra a puskát, ezért nem kizárható az sem, hogy gyártói hiba következtében dördült el a lövés. A rendőrök a helyszínen használt töltényhüvelyt találtak.

A férfit kórházba szállították, ahol sérülései súlyossága miatt meg is műtötték. A kórház dolgozói azt nyilatkozták, hogy a műtét sikeres volt, azonban további beavatkozások szükségesek.

A rendhagyó lövöldözést a rendőrség vizsgálja, bár az eset körülményei alapján vélhetően baleset történt.