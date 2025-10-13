„A legrosszabb rémálmom vált valóra” – Romantikus szerenádra készülhetett a férfi, de elzavarták

Egy indiai nő megosztott az X-en egy felvételt, amelyen a hódolója látható, amint épp gyertyákat gyújt a háza előtt – a bökkenő csak annyi, hogy a férfivel sosem beszélgettek korábban. A Hindustan Times szerint a földön az „Ez a Díváli legyen az én patakhám” felirat olvasható, amiből a díváli az októberben tartott hindu fényünnepre utal, a patakha pedig tűzijátékot vagy dögös nőt is jelenthet, tehát a szerző valami olyasmire próbálhatott kilyukadni, hogy szeretné, ha a fény ünnepén a nő a babájává válna.

És hogy miként reagált erre a kiszemelt?

A legrosszabb rémálmom vált valóra. Ez a random srác az egyetemről diyákat (gyertyákat) rendelt az Amazonról az ÉN CÍMEMRE, és végül ezt csinálta. A bátyám rajtakapta, és rémisztőnek nevezte, de egy részemnek olyan, mintha… várjunk, ez nem volt nagyon is romantikus? Nem tudom, hogy ezek egy zaklató vagy csak egy kedves fiú energiái-e

– írta a Swheta nevű felhasználó a megszakított szerenádról készült videó mellé, amelyen látható, hogy a gyertyákat gyújtó férfi elszalad, amint megjelenik kiszemeltjének a bátyja.

Néhány kommentelő szerint ilyen a régi vágású romantika, azonban mások óvatosságra intették a nőt, jelezve, hogyha nem is ismerik egymást, ez több mint fura, és az is sokat elárul, hogy a férfi elrohant, amikor megjelent a nő testvére, valamint az, hogy a patakha szót használta, ami nem a legkifinomultabb formája a tetszés kifejezésének.

Az ismeretlen nevű és szándékú férfi eseténél lényegesen egyértelműbb volt a helyzet annál a nőnél, aki egy horrorfilmből merített ihletet a szerelme megszállott üldözéséhez.