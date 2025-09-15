A nyár a fagyiról és lángosról szólt? Nem gond, de ideje változtatni

Felborúló mixerek, kifutó fazekak és fenyegetően sercegő serpenyők – egy jó hangulatú, és kifejezetten izgalmas közös főzésben vett részt Katz Dávid a BioTechUSA jótékony márkanagyköveteivel, méghozzá nem is akármilyen apropóból! Miközben főtt a lencsetészta és pirult a mandula, Oczella Eszter és Kiss Jenő többek közt arról is meséltek, hogy szeptember 15-én indul a BioTechUSA Back to the Gym kampánya. Az akció üzenete, hogy – bár jó, sőt egyenesen szükséges nyáron pihenni – ősszel ismét itt az ideje intenzívebben mozogni és összességében egészségesebben élni. Hogy mindehhez legyen egy kis útmutatásunk, a márkanagykövetek pár edzős és táplálkozással kapcsolatos tippet is megosztottak, hogy még könnyebb legyen belevágni az életmódváltásba. Kiderült az is, hogy a kampány ráadásul egyben egy jótékonysági akció is.

Back to the Gym A Back to the Gym kampány ideje alatt (szeptember 15 – október 12.) a BioTechUSA 15 százalék kedvezményt ad vásárlóinak a BTTG15 kód segítségével.

Ezen felül minden Fitness5 edzőteremben egészen október 12-ig eltöltött edzésünkkel idén a Gyermekétkeztetési Alapítványt is támogathatjuk 30 forinttal – így a mozgás nemcsak rólunk, hanem mások jóllétéről is szól. A videó a BioTechUSA támogatásával készült.