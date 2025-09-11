Négyéves unokája előtt forrázta le a nagymamát a szomszédja

Szabadlábon távozhatott a bíróságról az a nő, aki év elején forrásban lévő vizet öntött a szomszédjára, a nagymama unokájának szeme láttára – írja a Sun.

A két nyugat-yorkshire-i Morley-ben élő szomszéd kapcsolata már évek óta haragos volt, azonban arra a megtámadott Sue Varley családja nem volt felkészülve, ami februárban történt. A 68 éves Varley a négyéves unokájával az oldalán indult el az otthonából, amikor a szomszédja, Ina Priestly egy vízforralóval a kezében szembe sétált velük, majd a nőt a kisfiú előtt arcon öntötte. Priestly ezután lazán visszasétált a házába, miközben Varley a fájdalomtól sikított. A leforrázott nagymamához negyed órán belül megérkeztek a mentők, akik attól tartottak, hogy a nő szívrohamot kaphat. A nőt kórházba szállították, és kezelték az arcán, fülén és fejbőrén lévő égési sérüléseket, de mondhatni, szerencséje volt, miután a télikabátja és a szemüvege megóvta őt a súlyosabb sebesülésektől.

Nagy fájdalmaim voltak és az unokám miatt is sírtam. Még úgy is megtette, hogy (az unokám) a járókeretemen ült. Meg is sérülhetett volna, nem tudom, végül hogyan nem történt meg vele. Még csak négyéves, nem kellett volna ilyesmit látnia. Jobban aggódtam érte

– mondta Varley.

Habár Priestly bűnösnek vallotta magát, mégis szabadon távozhatott az egészségügyi problémái miatt, ami a megtámadott szomszédja lányát, Donnát mélységesen felháborította, miután az anyja örökre a sebekkel fog élni. A 35 éves nő elmesélte, hogy a szomszédok között voltak kisebb viták az évek során, és az édesanyjának többször javasolták, hogy tartsa magát távol Priestly-től, de a történtekre semmi sem utalt.