Felbukkant majd ismét eltűnt egy nácik által elrabolt műkincs Argentínában

A keresett műkincset nem találták, két fegyvert azonban lefoglaltak az argentin rendőrök egy házkutatás során, melyet azért tartottak, mert egy a második világháború során eltűnt festményt fedeztek fel az ingatlan eladásra kínáló hirdetés fotói között – írja a BBC.

A Buenos Aires közelében elterülő birtok egy egykor magasrangú nácié volt, aki elszökött Németországból a második világháború végén. Az ingatlant most egyik lánya kínálja eladásra, hirdetésének egyik fotóján pedig egy kanapé fölött látható volt Giuseppe Ghislandi Egy hölgy portréja című festménye.

A helyi média beszámolója szerint, mire a rendőrök a helyszínre értek, a szóban forgó szobát átrendezték, a festményt pedig eltűntették a falról. A gyanú szerint mindez azután történt, hogy a sajtó először beszámolt az értékes kép felbukkanásáról.

A festmény eredetileg Jacques Goudstikker amszterdami műkereskedő gyűjteményébe tartozott. A kollekciót a férfi halála után a nácik jogtalanul, darabonként eladogatták. A gyűjtemény néhány darabja a háború után előkerült Németországból, ezeket visszaszállították Hollandiába, ahol nemzeti műkincsgyűjtemény részeként kiállították őket Amszterdamban.

Giuseppe Ghislandi Colleoni bárónőt ábrázoló festményének sorsa mindeddig ismeretlen volt. Az egykori iratok arra utalnak, hogy a kép Friedrich Kadgien SS-tiszt birtokába kerülhetett, aki Hermann Göring magasrangú pénzügyi tanácsadója volt, majd 1945-ben Argetínába szökött, ahol sikeres üzletember lett.

Az 1979-ben meghalt Kadigennek két lánya van, az egyikük kínálja most eladásra azt ingatlant, ahol az elveszett műkincs felbukkant. A nővérek közösségi médiában megosztott fotóin látható egy másik nácik által zsákmányolt festmény is: egy virágos csendélet Abraham Mignon XVII. századi holland festőtől.

Egy holland lap megkereste a Ghislandi-kép ügyben a házat eladásra kínáló nőt, aki azt mondta, nem tudja, mit akarnak tőle, és fogalma sincs milyen festményről beszélnek.

Jacques Goudstikkernek egyetlen örököse van még életben: a menye, Marei von Saher. A nő és az ügyvédei közölték, minden lehetséges eszközt be fognak vetni, hogy visszaszerezzék a festményt.