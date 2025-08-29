Pokol a fedélzeten – vegyvédelmisek szálltak a kényszerleszállást végrehajtó repülőre

A 61 éves Melanie Wells 19 éves lányával egy 7500 fontos (3,5 millió forintos) all-inclusive luxusüdülésre repült Egyiptomba, mikor az odafelé tartó úton erősen elkezdett fájni a feje. Eleinte azt gondolta, a repülőgépen uralkodó „szélsőséges hőmérséklet” tehet róla, nagyon meleg volt, de aztán meglátta, nem csak ő van rosszul, sokan „súlyosan rosszul lettek” – idézi a videót most közlő nőt az Independent.

Körülbelül másfél órája repültünk, mikor a személyzet tagjai hirtelen elkezdtek rohangálni a folyosón előre-hátra. Nem tudtam, mi történik

– emlékezett vissza az anya.

Köztük a British Airways-gép személyzet tagjai is, a felszállást követő két órán belül többen összeestek.

Pokoli volt

– jellemezte Wells a fedélzeten uralkodó körülményeket.

Azt gondolták, mérgező füst vagy gőz lehet a levegőben. Ő is rosszabbul érezte magát, fejfájása mellett hányingere is lett. Egy másik nőnek felakadtak a szemei – mesélte az anya.

A gép végül Velencében kényszerleszállást hajtott végre, ahol egyből mentőautók és tűzoltóautók vették körül a gépet, majd vegyvédelmi ruhás, légzőkészülékes szakemberek léptek a fedélzetre. Valamiféle mérőműszerek is voltak náluk Wells szerint, aki azt mondja, mindeközben nem kaptak semmilyen tájékoztatást.

Végül a gépet, nyolc órával később, visszafordították Londonba, és másnap reggel indulhattak újra útnak. Wells és lánya így bukták a nyaralásuk első napját.

A légitársaság a még december 23-án történt esettel kapcsolatban azt közölte:

Utasaink és kollégáink mindig a legfontosabb nekünk, a repülőgépet műszaki probléma miatt óvintézkedésként tereltük el. Elnézést kérünk utasainktól a tapasztaltakért és ennek megfelelően kártérítést ajánlottunk fel.

A British Airways állítja, nem találtak semmilyen bizonyítékot a gépen füstre, a repülőt átvizsgálták, másnap újra forgalomba is állíthatták. A cég nem részletezte, mi volt a rosszulléteket kiváltó műszaki hiba.

Wells azt állítja, a történtek „tönkretették” a nyaralásuk elejét, így nem tartja elegendőnek a kárpótlásként felkínált 2130 fontot (975 ezer forintot) – számolt be róla a Mirror. Még 500 fontot (úgy 230 ezer forintot) követel, mert a visszaérkezés után, a londoni szállásért nem fizetett nekik a légitársaság.