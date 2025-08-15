Lefasisztázta, aztán egy szendvicset dobott a határőrhöz Washingtonban, 20 rendőr ment érte

Pam Bondi, az amerikai Igazságügyi Minisztériumot vezető főügyész közölte, elbocsátották a tárca azon munkatárást, aki egy Subway szendvicset dobott egy szövetségi rendvédelmi tisztviselőre vasárnap este a főváros Washingtonban, ahol Donald Trump amerikai elnök a múlthéten átvette a hatalmat a rendőrség felett és növelte a a szövetségi rendvédelmi erők jelenlétét. A férfi ellen vádat is emelnek – közölte a Columbia kerületi ügyész, Jeanine Pirro.

Az esetről készül videón az látható, ahogy egy rózsaszín inges, rövidnadrágos, New Balance futócipőt viselő férfi a határőrökre kiabál,

Miért vagy itt? Nem akarlak a városomban!

majd, mikor elfordulna, a kezében levő szendvicset az egyik mellkasának vágja.

A szerdán benyújtott bírósági iratokban az áll, Sean Charles Dunn vasárnap éjjel 11 magasságában odament a rendvédelmi tisztviselőkhöz, köztük a Metro Transit Rendőrséghez és az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatalának tisztviselőihez, obszcén szavakat kezdett kiabálni, és „fasisztáknak” nevezte őket, végül egy szendvicset dob az egyik határőrhöz.

Próbált elmenekülni, de több rendvédelmis is utána futott. Mikor letartóztatták, elismerte,

Én tettem. Én dobtam el egy szendvicset

– idézte a Washington Post.

A CNN azt írja, Dunnt, miután őrizetbe vették, másnap elengedték vádemelés nélkül. A férfi megtudta, hogy ennek ellenére elfogatóparancsot adtak ki ellene, de még mielőtt fel tudta volna magát adni, 20 rendőr jelent meg a lakása előtt – tudatta ügyvédje, Sabrina Shroff.

A férfi elleni első meghallgatás a bíróságon csütörtökön volt. Ügyvédjével azzal próbálták alátámasztani, hogy Dunn szabadon engedhető, hogy korábban a légierőnél szolgált, de erre az ügyészek gyorsan rávágták,

Valakinek, aki a hadseregben szolgált, tudnia kellene, hogy nem szabad rátámadnia egy tisztre.

Végül személyes ismertség alapján szabadlábra helyezték Dunnt – írta a CNN, amely úgy tudja, a férfi a Nemzetközi Ügyek Hivatalának Büntetőjogi Osztályán nemzetközi ügyekkel foglalkozó szakértő volt.

NEM fogsz ebben a kormányzatban dolgozni, ha tiszteletlenül viszonyulsz a kormányunkhoz és a bűnüldöző szervekhez

– írta Bondi az X-en csütörtökön.

Az incidens azután történt, hogy Trump a múlt hét végén további szövetségi rendvédelmi tisztviselőket vezényelt a városba, azzal érvelve, hogy Washingtonban elharapózott a bűnözés. A városi statisztikák azonban azt mutatják, hogy az erőszakos bűncselekmények száma az elmúlt két évben csökkent a 2023-as csúcs után.