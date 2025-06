Másodperceken múlt, hogy megúszták a gázrobbanást – videó 

Egy térfigyelő kamera rögzítette, ahogy egy férfi és egy nő épphogy megmenekül egy PB-gázpalack keltette tűz elől – írja a Hindustan Times.

A már több mint 14 milliós megtekintésnél járó videóban egy piros PB-gázpalack látható a konyha padlóján, amelynek csövéből szivárog a gáz. Először egy középkorú nő próbálja megállítani a folyamatot, majd kiszalad a szobából és segítséget kér, ám mikor úgy tűnik, hogy abbamaradt a szivárgás, és egy férfivel együtt visszatér, hogy elzárják a szelepet, az egész helyiségben felcsapnak a lángok. Szerencsére a szoba összes ablaka és ajtaja nyitva volt, ami megmentette az életüket, hiszen így a gáz nagy része kijutott a szabadba, ezzel minimalizálva a robbanást.

