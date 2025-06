Gyakori tévhit miatt akár a jogosítványunkat is elveszíthetjük

A Véda közúti intelligens kamerahálózat 2015 óta működik Magyarországon, amelyet szupertraffipaxként is szokás emlegetni, miután a változtatható helyzetű kamerák a sebességmérés mellett számos további funkcióval könnyítik meg a közlekedési hatóság munkáját. Sokan úgy gondolják, bizonyos helyzetekben kijátszhatóak a radaros traffipaxok, azonban a Baranya Vármegyei Hírportál egy gyakori tévhitre hívja fel a figyelmünket. Ha egy adott útszakaszon ideiglenes sebességkorlátozást vezetnek be, például karbantartási munkálatok miatt, a kamerarendszer továbbra is a korábbi, magasabb sebességhatárt veszi figyelembe – ez az, ami sajnos vagy sem, de nincs így. Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának tájékoztatása szerint mindig figyelembe veszik az aktuális forgalmi rendet a sebesség-ellenőrzés során, és a helyileg illetékes rendőrök rendszeres ellenőrzik a környék közlekedési szabályait. A közútkezelő bejelentése vagy akár saját észlelés nyomán a VÉDA-kapukat is frissítik, és beállítják az ideiglenes szabályozásokat, így a rendszer valós időben követi a változásokat, a munkálatok végeztével pedig visszaállítják az eredeti értékeket. Ez azt jelenti, hogyha ilyenkor megszegjük a sebességkorlátozásra vonatkozó szabályokat, az ugyanúgy büntetést vonhat maga után, mint a közúti táblák figyelmen kívül hagyása. Igazán szerencsétlen esetben a jogosítványunkat is bukhatjuk, hiszen a Véda kamerái nemcsak az autónk sebességét mérik, hanem az övhasználatunkat, a telefonnyomkodást, de rendszám alapján még a forgalmi engedélyünket is figyelik, így egyszerre akár több szabálysértést is megállapíthatnak, ami több büntetőpontot adhat.

Sokan azzal sincsenek tisztában, milyen szabálysértés után hány büntetőpont jár, miközben bizonyos esetekben akár nyolcat is összeszedhetünk egyetlen figyelmetlenségnek (vagy a szabály szándékos figyelmen kívül hagyásának) köszönhetően.