Pataky Attila a mulatós kikacsintásáról: Az a helyzet, hogy ezt is kurva jól csináltam

Jövő hónapban ünnepli 74. születésnapját Pataky Attila, melynek apropóján most a Blikknek adott interjút. Mint ismeretes, az EDDA frontembere főként rockzenével foglalkozik, volt idő azonban, amikor a mulatós műfajba is belekóstolt. A beszélgetés alkalmával arról is kérdezték, megbánta-e ezt a kikacsintást.

Az a helyzet, hogy ezt is kurva jól csináltam, még a cigányzene krémje is gratulált

– mesélte az énekes, aki úgy fogalmaz, „egy jó játék volt az egész”.

Édesanyám sokat énekelt mindenfélét, amikor gyúrta a tésztát és szólt a Pacsirta rádió, én pedig mindent magamba szívtam, amit csak hallottam. Aztán Lajcsi kérésére gondoltam egyet, a fejembe csaptam egy kalapot, lett bajuszom és »világra szóló sikerem«!

– tette hozzá.

Patakyról legutóbb márciusban írtunk, a zenész ekkor Azahriah-ról fejtette ki aktuális gondolatait.