Középiskolás lánnyal jött össze Szolnoki Szabolcs: „Én vagyok neki a jelen, meg a jövő is”

Szolnoki Szabolcs, a Házasság első látásra egykori szereplője a Tények Pluszban mutatta be új szerelmét, akivel három hónapja vannak együtt. Karolina 20 éves, most fejezi be a középiskolát, éppen a szóbeli érettségi vizsgáira készül. Az a terve, hogy kriminálpszichológiát hallgat majd az egyetemen.

Tiszta szívre találtunk egymásban, ez a legfontosabb szerintem. Én vagyok neki a jelen, meg a jövő is

– mondta el a TV2-nek Szolnoki.

A műsorban elhangzott: Karolina nagy rajongója volt a házasodós realitynek, és ő írt rá a nála 32 évvel idősebb Szolnokira az egyik közösségi oldalon. A válaszra nem sokat kellett várnia, és mint kiderült, az övé volt az egyetlen rajongói üzenet, amire Szolnoki Szabolcs válaszolt.

Karolina érdeklődött, hogyan éltem meg a műsort. Úgy tényleg mélyebben érdeklődött, mert a jövőbeni tanulmányai is pszichológiai irányúak. Ő egy ilyen okos, zakós lány, így hívnám őt. Tisztaszívű!

– jellemezte választottját az üzletember, Karolina pedig így fogalmazott a kapcsolatukról:

Őszintén, én azt mondanám a kapcsolatunkról, hogy nem volt betervezve semmi, csak így alakult. Sodródtunk az árral, és aztán lett, ami lett.

A köztük lévő korkülönbséget nem látták akadálynak, az egyáltalán nem érdekli őket.

Azt gondolom, hogy én a koromhoz képest érettebb vagyok lelkületben, és pont emiatt fogott meg az idősebb lelkület

– véli a lány, amihez Szolnoki hozzátette:

Nekem meg az van, hogy van egy olyan érzés bennem, hogy örök fiatal vagyok, annak ellenére, hogy a testem már félévszázados.

Környezetük azonban nem volt elnéző velük, Karolina elmondása szerint „szkeptikusan” álltak kapcsolatukhoz, de a kezdeti bizonytalanság elmúlt, miután megismerték a férfit. A szerelmesek úgy érzik, lelki társak. A jövőt is közösen tervezik, Szolnoki külföldre is elkísérné barátnőjét, ha a lány ott tanulna tovább.

A reality-szereplő arról is beszélt, hogy míg korábbi partnerei gyakran kihasználták és/vagy csak a pénze miatt jöttek össze vele, addig Karolina éppen hogy ennek ellenére van vele.

Amikor arról kérdezték őket, kialakult-e már a szerelem közöttük, Karolina azt mondta, „alakul a dolog”, mire Szolnoki azt, hogy „Nem! Szerelem! Mi az, hogy alakul?”