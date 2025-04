Élő adásban nézte fészeknek a riporter haját egy galamb

Nem mintha a (vám)háborús időkben nem lenne miről beszámolniuk a Fehér Házból tudósító újságíróknak, de még az állatok is szolgáltatnak nekik témát.

Peter Doocy, a Fox News tudósítója például élő adásban lett galambtámadás célpontja: a 37 éves riportert épp kapcsolták a stúdióból, amikor egy madár először megpróbált megtelepedni a haján, majd az elhessegetés után újra visszatért.

„Egy madár landolt a fejemen!” – mondta Doocy, és próbálta elhárítani az újabb leszállást.

A riporter ezek után – kollégái röhögése közepette – Donald Trumphoz intézte szavait: „Trump elnök, ha ezt nézi… valamit kéne csinálni ezekkel a madarakkal”.

