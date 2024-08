Kimondták Billy Ray Cyrus válását, a volt feleség pénz nélkül maradt

Hétfő reggel véglegesítették Billy Ray Cyrus és harmadik felesége, Firerose válását Tennessee-ben. A döntés értelmében a nő pénz nélkül távozik a házaságból, viszont közösen írt dalaik jogdíjait egyedül birtokolja a továbbiakban, írta meg a Page Six.

Miley Cyrus apja tavaly októberben vette feleségül a nála 27 évvel fiatalabb ausztrál énekesnőt, akivel tíz évvel korábban a Hannah Montana forgatásán találkoztak először. A countrysztár májusban adta be a válókereset, kibékíthetetlen ellentétekre és „helytelen házastársi magatartásra” hivatkozva. Azt is kérvényezte, hogy érvénytelenítsék házasságot, mert állítása szerint annak megkötésekor megtévesztés történt. A válás nagyon eldurvult, mindkét fél több mindennel is megvádolta a másikat.

Cyrus meggyőződése szerint exneje azért ment hozzá feleségül, hogy ő is Cyrus lehessen.

Ez volt a leghihetetlenebb, legőrültebb átverés, amiről valaha is hallottam. Arról nem is beszélve, hogy én voltam a középpontjában, és lényegében én voltam a célpontja ennek a cselszövésnek. Sajnálatos, hogy így alakult. Ez a hazugságháló nemcsak fizikai veszélybe sodort engem, de a szívemet is összetörte. A szerelem vak, az biztos

– mondta Cyrus az ügyvédein keresztül eljuttatott nyilatkozatában.

Az énekes ezt megelőzően kétszer volt házas. Második feleségével, Tish Cyrusszal 30 évig voltak együtt, öt gyereket neveltek fel, köztük Miley Cyrust és Noah Cyrust. A családban zajló drámákról néhány hónapja jelent meg hosszabb cikkünk: