Billy Ray Cyrus tagadja, hogy bántalmazta volna 35 éves feleségét, akivel éppen válnak

Június közepén a 24.hu-n is beszámoltunk arról, hogy Billy Ray Cyrus hét hónappal az esküvőjük után válik 34 éves feleségétől, Firerose-tól. A válás hírének megjelenése után a People szerzett meg bírósági dokumentumokat, melyekben a countryénekes azt állította:

Firerose „kampányt folytatott” annak érdekében, hogy elszigetelje őt a családjától a májusi beadványa óta azzal, hogy a tudta nélkül legalább az egyik lányát letiltotta, hogy ne tudjon vele kapcsolatba lépni telefonon vagy az elektronikus eszközein.

Az énekesnő hazudott neki arról, hogy már kétszer volt házas, hazudott a vezetéknevéről, és meglátásai szerit a Cyrus vezetéknevet a saját karrierje előremozdítására akarja használni.

Illetve a nő 37 jogosulatlan terhelést hajtott végre a céges hitelkártyájával, összesen közel 97 ezer dollár értékben – utóbbit Firerose ügyvédei tagadták a beadványra megküldött válaszukban.

Ellenkérelmében Firerose azt állította, „szélsőséges verbális, érzelmi és pszichológiai bántalmazásnak” volt kitéve a countrysztár részéről, kiemelte továbbá, hogy az énekes egy nappal azelőtt nyújtotta be a válókeresetet, hogy átesett volna egy mellrák miatt tervezett műtéten.

Most a Page Six számolt be arról, hogy Billy Ray Cyrus egy újabb (június 24-ei) beadványban hevesen tagadta volt párja vádjait, melyek szerint „extrém családon belüli erőszakot szenvedett el férje részéről a házasságuk alatt, és ragaszkodik ahhoz, hogy ezt szigorú bizonyítékokkal alátámassza”.

Bár Cyrus elismerte, hogy egy 2024 májusában történt veszekedés során „hangos, frusztrált és dühös volt”, az iratokban azt állítja: Firerose volt az, aki bántalmazta őt, verbálisan, érzelmileg és fizikailag is.

A lap szerint a beadványban az is olvasható, hogy a szakítást követően Firerose bocsánatkérő levelet hagyott a zenésznek, melyben állítólag azt írja, „nagyon sajnálja”, és „szeretne egy esélyt, hogy helyrehozza a dolgokat”. Az iratok közt szerepel továbbá Cyrus menedzserének (Scott Adkinsnak) az eskü alatt tett nyilatkozata is, aki állítása szerint tanúja volt annak, hogy Firerose, akinek valódi neve Johanna Rosie Hodges, bántalmazta ügyfelét.

A 62 éves Cyrus szerint a 35 éves énekesnő megfenyegette őt, hogyha megpróbál elválni tőle, tönkreteszi a karrierjét azzal, hogy a nyilvánosságnak azt mondja, a szakításuk oka az volt, hogy dupla masztektómián esett át.

Mindeközben Firerose egy korábbi beadványában arról számolt be, hogy a countryénekes viselkedése „kiszámíthatatlan és változékony volt, ő pedig tojáshéjakon sétált az otthonukban, félt elmenni vagy bármilyen segítséget kérni, mert attól félt, ez hatással lenne a nagy műtétjére”.

Ami az állítólagos jogosulatlan hitelkártya-terheléseket illeti, Cyrus arra kérte volt párját, hogy fizesse vissza neki az összeget, egyúttal pedig távolságtartási végzést is kért az énekesnő ellen, aki azzal vágott vissza, hogy mindig is hozzáfért a zenész hitelkártyáihoz, ahogyan a közös vagyonukhoz is, mivel törvényesen még mindig házasok voltak. Ennek ellenére elismerte, hogy a jogi csapata tévedésből valóban megterhelte a kártyát 45 ezer dollárral, amit teljes egészében vissza is térítettek.

