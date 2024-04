Puskás-Dallos Peti elmondta, miért döntött úgy, hogy távozik az X-Faktor mentorai közül

Szerda este kiderült, hogy az X-Faktor előző évadának mentorai közül csak Gáspár Laci tér vissza a tehetségkutató 2024-es évadában. Azt már korábban tudni lehetett, hogy ByeAlex otthagyja a zsűrit, Herceg Erika és Puskás-Dallos Peti távozása azonban új információ volt. Puskás másnap reggel közösségi oldalára feltöltött videóban reagált a hírre.

Furcsa kimondani, de nem lesz X-Faktor számomra. Az én mentorkodásom véget ért

– jelentette be az énekes, aki 2016 óta hat évadon át volt mentor a műsorban.

Elmondta, rengeteg örömöt okozott neki a tehetségkutató, fantasztikus élményeket élt át, élete talán az egyik legkiemelkedőbb szakasza volt az utóbbi nyolc év. Ráadásul annak idején az X-Faktor zsűrijében ismerte meg későbbi feleségét, Puskás-Dallos Bogit, akivel tavaly megszületett első gyerekük, Ábel.

Apuka lettem, van egy féléves gyerekem. Azt gondolom, hogy az életemben rengeteg minden változott, és ami a legfontosabb, az maga az idő. És egy X-Faktor fél éven keresztül egy teljes embert kíván, igényel. És van a kisbaba, aki szintén. Szeretek itthon lenni, szeretek vele lenni, szeretnék ott lenni az első lábra állásnál, felülésnél. Végül úgy döntöttünk, hogy az X-Faktor számomra véget ér. Átadom a stafétabotot, és elindulok egy másik irányba

– magyarázta Puskás Peti, hozzátéve: továbbra is műsorvezető marad az RTL-nél.

Mint elmondta, öccsével alakított zenekaránál, a The Biebersnél is következtek be változások: a másik alapítótag, Puskás Dani 12 év után kivált a bandából, a jövőben a programozásra szeretne fókuszálni.

Az énekes posztjában sok sikert kívánt az X-Faktor új mentorainak, de viccesen megjegyezte, hogy „a 40 százalék közeli, sőt fölötti nézettségünk azért kihívás lesz”.