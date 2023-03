Gáspár Laci fiatalon bányában is dolgozott: Büszke vagyok rá, hogy ilyen munkákban is volt részem

Gáspár Laci volt a Három igazság legutóbbi epizódjának vendége. Az énekes a műsorban őszintén mesélt kétkezi munkáiról és kitartó zenei próbálkozásairól. Felidézte, hogy egyszer egy fél nyáron keresztül bányában dolgozott: 16 éves korában kisegítő munkásnak vették fel.

– mondta el ezzel kapcsolatban.

Elárulta, gyertyaöntőként és bútorgyárban is dolgozott, de az életében mindig ott volt a zene. Társai sokszor mondták neki, hogy nem oda való, énekesnek kell lennie.

Az áttörést hozó 2004-es Megasztár a negyedik tehetségkutató volt, amin elindult.

Oda már nem sok reménnyel jelentkeztem, azért, hogy ne rajtam múljon. Akkor igazából már abba is beletörődtem volna, ha basszusgitáros leszek. Mindig azt mondtam, hogy nekem nem kell több pénz, mint amit most megkeresek olyan munkával, amit nem szeretek csinálni. Ugyanennyi pénzt keressek, csak azzal, amit a legjobban szeretek csinálni, a zenével, és akkor én már boldog ember lehetek. Vittem a basszusgitáromat, és gondoltam, ha nem is futok be, nem is kerülök be a műsorba, de minél több zenész lássa, hogy én basszusgitározom, hátha egy zenekarba bekerülök