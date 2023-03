Aranyérre is jó a hialuronsav

Aranyérre is jó a hialuronsav

A hialuronsavról köztudott, hogy külsőleg alkalmazva képes regenerálni a bőrt, lassítani a ráncok elmélyülését, és még szájfeltöltésre is alkalmas, azt viszont már kevesebben tudják, hogy a sérült szövetek hidratálásával gyorsítja az aranyér okozta tünetek javulását is. Klinikai vizsgálatok támasztják alá, hogy a biológiai „kenőanyagként” szolgáló hialuronsav a legkellemetlenebb helyen érzett fájdalmat is hatékonyan csökkenti.

Azon túl, hogy napjainkban a nők körében egyre népszerűbbek a hialuronsavval végzett kozmetikai beavatkozások (például az ajakfeltöltés), a természetben is előforduló vegyület jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni a gyógyászatban. Rendszeres alkalmazásával elérhető, hogy a bőr lassabban öregedjen, tónusát visszanyerje és ellenállóbbá váljon a külső hatásokkal szemben. És ezzel még nincs vége. A hialuronsavnak kiemelkedő a hidratálóképessége, érezhetően felgyorsítja és javítja a szövet-helyreállítást és a sebgyógyulást egyaránt. De mégis hogyan teszi ezt? A válasz röviden összefoglalva: nem engedi kiszáradni a seb környékét. Hosszabban kifejtve: a hialuronsav egy hatalmas tömegű, összetett szénhidrátmolekula, amely speciális szerkezetének köszönhetően rendkívül nagy vízmegkötő képességgel rendelkezik. A megkötött vízzel a molekula térfogata jelentősen növekedhet, és így – már alacsony koncentráció mellett is – viszkózus gélt képez. Egy gramm hialuronsav akár egy liter vizet is képes megkötni, és ezáltal biológiai „kenőanyagként” szolgál. És a végső kérdés: miért jó ez nekünk? A hialuronsavas krémek alkalmazása kiváló fekélyek, vágások és égések kezelésére is egyaránt. A gyógyászati felhasználási módok sora pedig itt még nem ér véget, ugyanis aranyér esetén gyógynövényekkel kombinálva gyorsítja a sebek gyógyulását és segít enyhíteni a végbélnyílás körül jelentkező panaszokat. A hialuronsav mellett szól továbbá, hogy képes felgyorsítani és javítani a hámképződés és a szövet-helyreállítás folyamatát. Az emberi szervezet kifejezetten barátsággal fogadja ezt az anyagot, tehát nem kell tartanunk különböző mellékhatásoktól sem. A hialuronsav tehát összességében túlzás nélkül egy telitalálat, ha a testünkről van szó, hiszen csupán azzal, hogy nagy mennyiségű vizet képes megkötni, külsőleg alkalmazva feszesít és hidratál, valamint gyorsítja a sebgyógyulást, belsőleg pedig kötőszöveteink és ízületeink állapotán egyszerre javít. Hirdetés Telitalálat aranyér ellen! Az aranyér első tüneteinek – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés – jelentkezésekor segíthet a micellákba csomagolt hialuronsavat és gyógynövényi kivonatokat tartalmazó Proktis-M termékcsalád. A hialuronsav kiemelkedő hidratálóképessége igazolt, ami felgyorsítja és javítja a szövet-helyreállítást, sebgyógyulást. A Proktis-M kúp a belső, míg a Proktis-M plus kenőcs a külső, fájdalommal és gyulladással járó aranyeres panaszok enyhítésére használható, a tünetektől függően akár kombinálva is. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT! A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.