Hedonista tippek prosztatagyulladással küszködőknek

Kényeztető tippeket gyűjtöttünk össze azoknak a férfiaknak, akik szeretik élvezni az élet minden percét, méghozzá úgy, hogy közben az egészségükről sem feledkeznek meg.

Nagyon kellemetlen a prosztatagyulladás

A krónikus prosztatagyulladás rendkívül változatos tünetekkel járó, komplex betegség, ezért nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk a megelőzése érdekében. Ha a tünetei az óvintézkedések ellenére jelentkeznek, ne várjunk heteket, minél előbb keressük fel az orvost! A krónikus bakteriális eredetű prosztatagyulladás tünetei eltérő intenzitással térnek vissza, és minimum 3 hónapig fennállnak. Ilyenkor változó erősséggel tapasztalhatunk diszkomfortérzetet az alhasban, valamint a vizeléssel járó kellemetlenségeket. A szexuális együttlétek fájdalmassá válhatnak, idővel pedig merevedési gondok is kialakulhatnak. A krónikus prosztatagyulladás végül kismedencei fájdalom szindróma formájában gyakran tartósan megmarad. Ez a fájdalmas, az életminőséget akár jelentősen rontó betegség megelőzhető, ha törődünk az egészségünkkel.

Kényeztető tippek a kellemetlen betegség megelőzésére

1. Jót tesz a sütőtök: Bár a sütőtökszezon Magyarországon csak néhány hónapig tart, tökmagot bármikor ehetünk. Éljünk is ezzel a lehetőséggel! A töknek a magjában van az ereje: az ebből készült termékeket előszeretettel ajánlják vizeletürítési problémákra, így fogyasztásuk a prosztatitiszes betegek számára is hasznos lehet.

2. Teázzunk: Az édesgyökérből, a csalánból és a füzikéből készült teák hasznosak lehetnek a prosztata gyulladásos megbetegedése esetén. Az apróra vágott édesgyökeret öntsük le 150 ml forrásban lévő vízzel, majd hagyjuk állni tíz percig. Szűrés után máris fogyasztható. Jót tesz a csalántea is. A csalán alapvetően megkönnyíti a vizeletürítést. A krónikus prosztatagyulladás tüneteinek csökkentésére javasolt még a füzikéből készült teafőzet is.

3. Próbáljunk meg lazítani: A prosztatagyulladás sokszor összefügg a túl sok stresszel és feszültséggel járó életmóddal. Ezért annak, aki prosztatagyulladásban szenved, vagy szeretné elkerülni azt, fontos, hogy megtanuljon lazítani. Relaxáljunk, tegyünk rövid sétákat, és törekedjünk egy-egy néhány perces, tudatos semmittevésre. Jót tehet az is, ha gyakran megyünk masszázsra.

4. Kikapcsol a fürdő: A kikapcsolódás egyik legegyszerűbb és leggyorsabb módja egy kellemes fürdő. A meleg víz segíti a véráramlást és csökkenti a gyulladás okozta fájdalmat.

5. Tényleg jó a férfiaknak az aerobic? Olasz kutatók szerint a prosztatagyulladásban szenvedők számára az aerobic hasznos mozgásforma. Olyan férfiakat vizsgáltak, akik krónikus prosztatitiszben szenvedtek. Azok, akik aerobic gyakorlatokat végeztek, kevesebb prosztatagyulladáshoz társuló fájdalomról számoltak be.

6.Gátizomtorna pasiknak is: A férfiaknál is hasznos ennek a területnek az erősítése, karbantartása. A gátizomtorna krónikus prosztatagyulladás esetén is nagy segítség lehet: erősíti az izmokat és a kötőszövetet, ellensúlyozza a medencei és a medencefenéken jelentkező fájdalmat.

Segíthetnek a gyógynövények

Krónikus prosztatagyulladás esetén hasznos segítség lehet a speciális gyógynövények kivonatát és hialuronsavat tartalmazó Proxelan kúp, amely 30 darabos kiszerelésben kapható a patikában. A Proxelan klinikailag igazoltan enyhíti a prosztatagyulladás tüneteit: a fájdalmat és a vizelési panaszokat. Előnye, hogy közvetlenül a probléma forrásánál hat, és a szexuális aktivitást nem befolyásolja.