A biztonság és az anyagi megbecsülés hiánya növeli a depresszióra való hajlamot

A depresszió komoly betegség, aminek hazánkban is egyre nagyobb mértékben növekszik a gyakorisága. Mutatjuk, mi vezethet a depresszióhoz.

Mit jelent pontosan a depresszió?

Olyan mentális zavar, amikor az ember elveszti az örömre való képességét, a motivációját, indokolatlan bűntudatot érez sok dolog miatt, a nap nagy részében rossz a hangulata, akár öngyilkos gondolatai is támadnak. Nagyon gyakori az alkoholizmus, kialakulhat drogfüggőség, jellemző a tartós munkaképtelenség is.

A depresszió okai

A depresszióhoz kell egyfajta genetikai hajlam, ehhez társulnak külső kiváltó tényezők. Ezek lehetnek korai, negatív életesemények, traumák, komoly veszteségek. Lehet kiváltó vagy súlyosbító ok a stressz is. Vagyis a stressz sokszor a depresszió előszobája.

Sokan érzik magukat tartósan lehangoltnak, fásultnak, kedvetlennek. Ebben számos tényező szerepet játszhat, az időjárástól a munkával teli monoton, szürke hétköznapokig. Ha a stressz folyamatossá válik, akkor beépül az életünkbe, jóformán meghatározza a cselekedeteinket, ettől pedig öngerjesztő folyamatként folyamatosan érnek bennünket a negatív ingerek. A test konzerválja a stresszes állapotot, idővel pedig depresszióvá alakítja át. Ezt tapasztalhatjuk magunkon, ha olyan tünetekkel találkozunk, mint a tartós álmatlanság, az étvágytalanság, rosszkedv, tehetetlenség érzése, a motiváció és az örömkészség jelentős csökkenése, az étvágy és a testsúly csökkenése, illetve növekedése. Ezek mind a depresszió tünetei. A depressziós betegeknek csak a fele kér szakorvosi segítséget.

Kiválthatják a depressziót testi problémák is, például szív- és érrendszeri betegségek, stroke, cukorbetegség, pajzsmirigy-alulműködés. Egy-egy korábbi depressziós periódus is hajlamosító tényező, fokozza a sérülékenységet, egy új depressziós szakasz kockázatát, majd a major depresszió kialakulását.

A depresszió során több hormonnak és ingerület-átvivő anyagnak is megváltozik a termelődése, napi bioritmusa, és ez komoly hatással van a szervezetre. Egy súlyos, de kezeletlen mentális zavarral élő ember élettartam-kilátásai körülbelül tíz évvel rövidebbek.

Elégedetlenség

A depresszió kialakulásához az is nagyban hozzájárul, hogy az emberek már azzal is elégedetlenek, amivel ötven éve még boldogok voltak. Felhúztunk egy világot magunk köré, amiben a két csúcsérték a biztonság és a jólét. Bármelyiket érezzük is veszélyben, az fokozza szorongásunkat, és ez akár depressziót is okozhat. A létbiztonság, az anyagi megbecsülés képes csökkenteni a kiégés rizikóját.

A WHO adatai alapján az Európai Unióban évente 70 milliárd eurós veszteséget jelent a major depresszió okozta termelékenységcsökkenés. Népbetegségről van szó, világszerte becslések szerint 300 millió, Európában pedig nagyjából 40 millió ember érintett. Magyarországon nem áll rendelkezésre az egész lakosságra kiterjedő statisztika, de reprezentatív hazai mintán történt felmérés szerint a lakosság 7 százaléka, vagyis 700 ezer ember szenved évente a betegségtől.

Hajlam

A tisztánlátás végett el kell mondani, hogy nem mindenki fogékony arra, hogy depresszióba zuhanjon, de az is igaz, hogy sokan hajlamosak erre, akár genetikai okokból is. Akiknek a családjában előfordult már depresszió, azoknál könnyebben alakul ki a betegség, akik pedig neurotikus, a negatív érzelmeket jobban kimutató személyiségek, azok eleve hajlamosabbak többet stresszelni, így a depresszióra is fogékonyabbak.

Bármelyik táborba tartozunk is, biztosak lehetünk abban, hogy a testünk előbb-utóbb jelezni fog, ha baj van. Muszáj komolyan vennünk a depresszióra utaló jeleket, és ha szükséges, kérjünk segítséget. A depresszió mára népbetegséggé vált, sokan mégis szégyellik, pedig nem kellene – ha csupán ezt felismertük, máris hatalmas lépést tettünk a gyógyulás felé.

