Varga Viktor volt párja, Cinthya Dictator eljegyzéséről: Szeretem őt, és szeretném, hogyha boldog lenne

Cinthya Dictatort nemrég eljegyezte párja, Molnár Tamás. A modell korábban hat évig alkotott egy párt Varga Viktorral. Az énekes a Metropolnak beszélt volt barátnőjéről, amit a Bors szemlézett.

– fogalmazott Varga Viktor, aki két éve van együtt Zsembera Liliána táncosnővel.

A barátnőmmel tökéletesen vagyunk. Esküvőt viszont nem tervezek. Én nem hiszek ebben az intézményben. Volt idő, amikor nagyon tetszett ez a gondolat. Most azt gondolom, hogy az, amikor igazán szereti egymást két ember, és megvan a feltétel nélküli szeretet, akkor az mindennél fontosabb, a papírnál is, a féltékenykedésnél és a monogámiánál. Ezek csak megnehezítik az emberi létet. Az ember szabadnak született, nem hiszem, hogy birtokolni kell bárkit, és nem hiszem, hogy engem is birtokolnia kell valakinek. Sokkal szentebb és szebb az, amikor valakit el tudunk engedni. És akkor az a valaki, vissza is jön, mindig