Harmadik gyerekével terhes Adam Levine felesége, Behati Prinsloo

A Daily Mail robbantotta a hírt, miszerint harmadik babáját várja Behati Prinsloo. Adam Levine feleségét a hétvégén fotózták le Santa Barbarában, a képeken pedig jól látszik, hogy az egykori Victoria’s Secret modell már többhónapos terhes.

Behati Prinsloo reveals baby bump while out with Adam Levine – Daily Mail https://t.co/hDhtchXsnH

— Franseza (@fransezas) September 7, 2022