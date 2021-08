Érdemes időben kezelni az aranyeret a komplikációk elkerülése érdekében

Az esetek többségében az egyszerű intézkedések enyhítik az aranyeres tüneteket, és a probléma akár meg is szűnik. Előfordulhat azonban, hogy néha szükség van gyógyszeres kezelésre, vagy akár még műtéti beavatkozásra is.

Az aranyeres megbetegedés annyira elterjedt, hogy ma már népbetegségnek számít: a statisztikák szerint a fejlett országok felnőtt lakosságának több mint fele érintett lehet. Mégis, amikor először jelentkeznek a tünetek, vannak, akik pánikba esnek, sokan pedig agyonhallgatják a problémát.

Az aranyér tünetei

Fájdalommentes vérzést tapasztal, a vécépapíron vagy a WC-csészében élénkvörös színű vért lát: ezek aranyérre utaló jelek lehetnek. További tünet a viszketés, vagy irritáció érzése a végbélnyílás környékén. Jellemző még a kellemetlen érzés és/vagy fájdalom az anális régióban. Gyakori tünet, hogy megduzzadt aranyeres csomót lehet kitapintani a végbélnyílás körül. A széklettartási probléma lehet belső és külső aranyér tünete is, amikor nem zár a záróizom megfelelően. A tünetek kellemetlenek vagy riasztóak lehetnek, de komolyabb aggodalomra általában nem adnak okot.

Az aranyeres csomók megjelenhetnek kötőszöveti gyengeség miatt is, ami lehet öröklött, de a mozgásszegény életmód velejárója is. A várandósság is járhat aranyérrel, hiszen az anyaméhben növekvő magzat miatt fokozódik a végbéltájra nehezedő nyomás, illetve a hormonális változások következtében a vénák is tágabbak. Sajnos van egy-két komolyabb betegség is, aminek tünete lehet az aranyér, ilyen a jó- és rosszindulatú végbéldaganat, vagy a krónikus májbetegség.

Az aranyér diagnózisa

Az aranyeres tünetekkel küzdő személyeknek fel kell venniük a kapcsolatot a végbél betegségeiben jártas proktológus szakorvossal. Ne feledjük, hogy más betegségek, köztük a vastag- és a végbélrák is okozhat vérzést, ezért tévedés azt feltételezni, hogy az anális vérzés csak az aranyér miatt következhet be. Ne hagyatkozzunk az öndiagnózisra, hanem mindenképpen keressünk fel a panaszokkal szakembert!

Az orvos végezhet fizikális és más vizsgálatokat is annak megállapítására, hogy kiderítse, valóban aranyérrel állunk-e szemben. Ezek a vizsgálatok magukban foglalják a megtekintést és az ujjal végzett, ún. rektális vizsgálatot, valamint az anoscopiát, rectoscopiát és a laborvizsgálatot is. Ha a tünetek jelentős mennyiségű vérzést, szédülést és ájulásközeli állapotot okoznak, a betegnek azonnali sürgősségi ellátásra lehet szüksége!

A belső aranyeres betegségnek súlyossága, előrehaladottsága alapján négy stádiumát különböztetjük meg:

stádium: megduzzadt, megnagyobbodott aranyér, ami még nem okoz fájdalmat; meglétét enyhe, élénkpiros színű vér megjelenése jelzi. stádium: az aranyeres csomó erőlködés hatására, székelés közben vérzik és kifordul a helyéről, de aztán magától visszahúzódik. stádium: a vérző, kiforduló aranyeres csomó már nem húzódik vissza önmagától, de kézzel, óvatosan még visszahelyezhető. stádium: az aranyeres csomó kifordultsága állandósul, már kézzel sem helyezhető vissza a végbélbe.

A külső, illetve a belső aranyeres betegségek első két stádiumáról elmondható, hogy komolyabb beavatkozás nélkül, recept nélkül kapható készítményekkel is kezelhetők. A harmadik és negyedik stádiumú, belső aranyeres betegség esetén azonban már műtétre van szükség. Fontos proktológus szakorvoshoz fordulni ilyenkor, vagy akár már enyhébb aranyeres panaszokkal is, különösen, ha a tünetek nem javulnak megfelelően az időben megkezdett kezelés ellenére sem. Az idő előrehaladtával a betegség ugyanis egyrészt súlyosbodhat, márpedig minél súlyosabb a helyzet, annál nehezebb lesz a problémát kikezelni is. Másrészt pedig előfordulhat, hogy az aranyérre utaló tünetek hátterében valójában sokkal komolyabb betegség áll, úgyhogy a legjobb mindennek alaposan a végére járni.

Az aranyér lehetséges szövődményei

Általában az aranyeret sikeresen és komplikáció nélkül ki lehet kezelni, különösen, ha a kezelést időben megkezdődjük. Bár ritkán, de a következő szövődmények merülhetnek fel:

Beszorult aranyér: az aranyér beszorul a végbélnyílás záróizmába. Ez jelentős fájdalmat okozhat.

Anaemia: aki az aranyértől jelentős, krónikus vérveszteséget szenved, annál vérszegénység is kialakulhat.

Vérrögök: néha a gyulladás trombózist (vérrögöt) okozhat, amely fájdalmas lehet. A terület ilyenkor megduzzad és begyullad.

Hogyan kezelje az aranyeret?

Számos aranyérgyógyszer vény nélkül is kapható; ezek közé tartoznak a kenőcsök, párnák vagy kúpok, illetve a vénás és nyirokkeringést javító tabletták.

Az érintett terület jegelése is segítheti a duzzanat lelohadását. A gyulladáscsökkentő ülőfürdő ugyancsak kellemes és jó hatású, és ezt akár naponta többször is kivitelezhetjük, 15-20 perces időtartammal, csípőig érő vízben, amelybe gyógynövényeket és sókat tehetünk. A fürdő ugyanis enyhíti az égő vagy viszkető tüneteket. A nedves törlőkendő használata nagyon kedvező aranyeres betegek számára, ugyanis a száraz toalettpapír súlyosbíthat a problémán.

