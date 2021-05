Videón az anya, akit túl rövid nadrágja miatt tiltottak ki egy vidámparkból

Borzasztó kalandok az oklahomai szórakoztató központban.

Döbbenetes élményben volt része egy amerikai anyának egy oklahomai vidámparkban.

Bailey Breedlove és családja a Six Flags által üzemeltetett Frontier Cityben töltötte – volna – az estét április 30-án. A nő Facebook-posztja szerint délután 5-kor értek a szórakoztató központba, és 7-ig semmi gond nem volt, akkor azonban egy, a parkban szolgálatot teljesítő rendőr rákiabált Breedlove 11 éves lányára, amiért az gurulós cipőjével leereszkedett egy dombról.

Majd az anyát vette elő: rászólt, hogy túl rövid nadrágot visel, úgyhogy vagy vásárolnia kell a helyszínen egy hosszabbat, vagy el kell hagynia a park területét.

A nő először elzárkózott – mondván, nem kötelezhetik vásárlásra, ha ő nem akarja – majd közölték vele, hogy birtokháborítás miatt eljárás indul ellene, úgyhogy úgy döntött, mégis vesz egy nadrágot. Nem sokkal később mégis a távozás mellett döntöttek, ám ekkor eléjük állt egy rendőrnő, aki a bilincset villantott, majd felszólította Breedlove-ot, hogy mutassa fel a személyi igazolványát.

A nő nem értette, miért kellett volna igazolnia magát (hiszen nem követett el törvénysértést a rövidnadrággal), mire a járőr közölte, hogy „mert ők rendőrök”. Breedlove-ék ekkor a rendőrjelvény számáról érdeklődtek, de a járőr nem közölte velük. A nő 11 éves lánya ekkor már zokogott, félt attól, hogy az anyját le fogják tartóztatni. Innentől kezdve a család videóra vette a történteket (cikkünk végén látható a félperces felvétel).

A Facebook-posztban azt írja Breedlove:

A park szabályzata homályos és zavaros, a testszégyenítésük és a diszkriminációjuk pedig törvénytelen. Rengeteg pénzt költöttem az önök parkjában a családunk kikapcsolódására, és hiszem, hogy jogosan követelem a visszatérítést azért a traumáért, amit a családom átélt egy rövidnadrág miatt egy meleg napon. Nem fogom ezt hagyni, mert 2021-ben vagyunk, és ez nem egy középiskola.

Bailey Breedlove-ot öt évre kitiltották a parkból, de természetesen ezek után esze ágában sincs oda belépni, mint ahogy a Six Flags által üzemeltetett többi vidámparkot is messziről elkerüli majd. Feljelentést tett az ügyben, és megkereste az oklahomai rendőrséget is, ahonnan azt a választ kapta: az említett járőrök nem a városi rendőrség tagjai, mindenesetre a szerv nevében elnézést kértek tőlük, és az ügy kivizsgálását ígérték.