Miért kezd ki a fiatal férfi egy idősebb nővel?

A harmonikus együttlétnek feltételei vannak

Noha az idősebb férfiak évszázadok óta udvarolnak náluk jóval fiatalabb nőknek, az, hogy egy idősebb nő fiatal férfival kösse össze az életét, a feminista mozgalmaknak köszönhető. Ma már az internetes ismerkedési szokások növekvő népszerűségével egyáltalán nem ritka, hogy egy fiatal férfi nála jóval idősebb nővel kezd ki. Hogy ezek a kapcsolatok mennyire lehetnek boldogok és hosszú távúak, a szerencsén is múlhat.

Ahogy minden párkapcsolatnál, a nagyobb korkülönbséggel működőknél is látható egyfajta csereérték-alapú működés. A hosszabb távú együttléthez az is fontos, hogy ez a bizonyos csereérték megmarad-e a kapcsolatban évekkel később is. Ez a hétköznapokban annyit jelent, hogy minden embernek megvannak a maga szükségletei, igényei, amiket szeretne megélni, kielégíteni a kapcsolatban.

Ha ezeket (vagy legalábbis majdnem az összeset) megkapja valaki a párkapcsolatában, akkor harmonikus lehet az együttlét. Sosem pénzről szól mindez, hanem érzelmekről, közös értékrendről, hasonló világnézetről, a mindennapok megéléséről. Az idősebb nő és fiatal férfi kapcsolatoknál ez a csereérték a szórakozásról, a szenvedélyről, a közös érdekekről szólhat a nők részéről. A fiatal fiúk oldaláról nézve pedig megtalálható ebben az idősebb, tapasztaltabb nő misztikuma, a kész, már felnőtt nő érettsége és világlátása.

Azok a nők, akik náluk 10-15 évvel fiatalabb férfival randiznak, értékelhetik a férfi humorát, nyitottságát, fiatalságát. A szexről is szólhat a választás: olyasvalakit keresnek, aki lépést tud velük tartani az ágyban is. Ettől pedig szexibbnek, vonzóbbnak érezhetik magukat.

Még mielőtt bárki összeráncolt homlokkal felháborodna, hogy az idősebb férfi ezek szerint nem elég jó az ágyban, inkább közelítsük meg a témát máshogyan. Sok nő él olyan párkapcsolatban, ahol a saját testiségét nem tudja a maga teljességében megélni, de kíváncsi, holott tapasztalatlannak érzi magát. A fiatalabb férfiakkal való randizgatás ezt a szükségletet betöltheti, a férfiak pedig megélhetik az idősebb nő meghódításának misztériumát: a nő érettségét, érzelmi mélységét, a kapcsolat könnyedségét. Előfordul az is, hogy éppen amiatt keresik az idősebb nők társaságát, mert a saját korosztályukban nem találnak megfelelő partnert. Az is lehetséges, hogy az elköteleződésre még nem állnak készen.

A könnyedség és a kevés elvárás a titok nyitja

Minél idősebb a nő, annál biztosabb, hogy családot nem fognak együtt alapítani, hogy nem a férfira hárul esetleg a közös ház felépítése, továbbá a gyerekek taníttatása miatt sem kell aggódniuk. Az idősebb nőnek van már egzisztenciája, így minden értelemben független a fiatal férfitól. A férfi pedig azt a fajta teljesítménykényszert, ami a közös élet megalapozásával járhat a házasságokban, nem kell, hogy megtapasztalja. Ettől válik könnyeddé számukra az együttlét az idősebb nővel, és csupán a szórakozás, a szenvedély kerül előtérbe. A teljesítménykényszer így legfeljebb a hálószobában merülhet fel, mint probléma.

Lehetséges, hogy egyes fiatalabb férfiak nem állnak még készen a családalapításra, akár egy életen át tartó kapcsolatra, és csak szeretnék magukat jól érezni. A közös jövőkép hiánya problémákat okozhat ezekben a kapcsolatokban, emellett pedig az is probléma forrása lehet, ha eltérőek a hobbik: a bulizások, a hajnalozások nem biztos, hogy az idősebb fél számára éveken át fenntarthatók. Idővel pedig felmerülhet az a kérdés is a fiatalabb félben, hogy mi lesz, ha ő is elkezd öregedni? Lecserélik majd egy fiatalabbra, vagy elég jó, úgy, ahogy van?

Az érettségi szint és a megszerzett élettapasztalat eltérő szinten lehet a két félnél, ez okozhat idővel nehézségeket a kapcsolatban.

Annak ellenére, hogy az idősebb nő és fiatal férfi kapcsolatok jóval elfogadottabbak, mint száz évvel ezelőtt, a barátok, családtagok, rokonok közt bőven akadhatnak előítéletesek. Megvádolhatják a párt azzal, hogy csak a szexről szól a kapcsolat, pedig a szex annál jóval összetettebb: érzelmek vannak benne, az intimitásról szól, és hatással van rá az is, hogy az ágyon kívül hogyan érezzük magunkat együtt. Bárhogyan is kezelik ezeket a kapcsolatokat a kívülállók, a lényeg mindig az, hogy azok, akik benne vannak, mennyire elégedettek a kapcsolattal. A párkapcsolati elégedettséghez pedig a könnyedség, a szórakozás, a szenvedély elég lehet, és akár éveken át jól működhet az idősebb nő és a fiatal férfi szerelmi kapcsolata. Az összetartozás érzése fenntarthatja a kapcsolatokat.

