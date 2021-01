Előbb szabadulhat a férfi, aki levideóztatta a feleségével, ahogy ő csirkékkel közösül

A brit bíróság három év helyett két év négy hónapra csökkentette annak a férfinak a börtönbüntetését, aki nemcsak hogy pedofil tartalmakat tárolt számítógépén, de drogozott és állatokkal is szexelt. Rehan Baig tavaly kezdte meg ítéletének letöltését, de nyolc hónappal előbb szabadulhat az eredetileg kiszabottnál, miután az ítélethozók szerint talán mégis túlzás a három év.

Baig házát 2019-ben kutatátták át a rendőrök. A férfi számítógépén több olyan képet tárolt, amelyeken gyermekbántalmazás látható. Saját készítésű videókat is találtak, amelyeken ő és a felesége, a 38 éves Haleema Baig is szerepelnek. A pár több alkalommal szexelt állatokkal, kutyával is például. Baigról készült olyan videó is, amelyen csirkékkel közösül, az egyik csirke a felvételek tanúság szerint már nem élt. A Metro azt írta, hogy a házaspár számítógépen a videókat a „Családi videók” mappában tárolta.

Baigék ügyét tavaly októberben vizsgálta a bradfordi városi bíróság, amikor Richard Mansell bíró kimondta, hogy a házaspár gyakorlata undorító, perverz és minden normális ember számára gyomorforgató cselekedet. Baig felesége, Haleema hat hónap felfüggesztett börtönt kapott, a férjének pedig élete végéig regisztrált szexuális bűnözőként kell élnie, valamint nem tarthatnak soha többé állatot.

A nyomozók a pár hálószobájában egy kamerát is találtak, amiről a Haleema saját bevallása szerint nem is tudott, így elképzelhető, hogy Rehan Baig titokban is videókat készített az együttléteikről.