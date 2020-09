Istenes Bence pedig Hugh Hefner. Az Álarcos énekesben most már mindenki jelmezben van. Azok is, akik nem énekelnek.

Vasárnap jön az Álarcos énekes második adása, amiben megint újabb nyolc jelmezes celebet láthatunk majd, de a promóvideó szerint nemcsak ők öltöznek most be, hanem a műsorvezető és a nyomozók is.

Istenes Bence ugyanis egy olyan köntöshöz hasonló valamiben állt színpadra, mintha ő lenne Hugh Hefner, Gáspár Laci pedig több kiló aranylánccal a nyakában lett Mr. T.

A látványt pedig csak fokozta a terepszínű mellénykéje:

