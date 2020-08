Maisie Williams elmagyarázta, mit jelent a dátum, amit magára tetováltatott

Persze, hogy köze van a Trónok harca sorozathoz.

Maisie Williams volt a The Late Night Show With James Corden című talkshow vendége. A műsorban teljesen magától megmutatta a könyökhajlata felett található 07-08-09 számokat ábrázoló tetoválást, aminek történetét készségesen elmesélte. Kiderült, hogy Sophie Turnerrel – a sorozat másik szereplőjével – közösen csináltatták, mivel ezen a napon, azaz 2009 augusztus hetedikén választották be őket a Trónok harca című sorozatba. Azt is elmagyarázta, hogy sokan azt hiszik, hogy július nyolcadikát jelent a felirat, mivel az amerikai dátumozás szerint előbb jegyzik a hónapot, a nap pedig csak utána jön, míg Angliában ez pont fordítva van.

Kiemelt kép: YouTube/The Late Night Show With James Corden