Jennifer Lopez teste tényleg minden szögből tökéletes

Nem is lehet mást nézni ebben a videóban.

Jennifer Lopez Instagram-oldalán osztott meg egy werkvideót a saját cipőkollekciójának fotózásáról, amiben mindenféle pózban mutatta be a magassarkúkat. Eddig is tudtuk, de most megint meggyőződtünk róla, hogy nincs olyan kameraállás, ahonnan nem nézne ki jól és ne látszódna minden izma Lopeznek. A kollekcióban egyébként lesz nyitott orrú cipő, szandál, combcsizma és minden, amit csak elképzel az ember, de a videóban nem is lehet rendesen a cipőkre koncentrálni, csak arra, hogyan dobálja Jennifer Lopez a haját és a lábát, valamint hogyan veszi le kabátját, ami alatt csak fehérnemű takarja a testét. Mutatjuk:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Lopez (@jlo) által megosztott bejegyzés, Júl 9., 2020, időpont: 6:08 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@jlo