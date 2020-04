Home office és karantén: így rendezzük be a hálószobát, hogy ne őrüljünk meg

Lakásunk minden része felértékelődik, ha a járvány miatt egyáltalán nem, vagy csak korlátozott mértékig tehetjük ki a lábunkat otthonról. Most már nem „csak aludni” járunk haza, hanem legtöbbünk az életének szinte minden pillanatát odahaza tölti: ezért is fontos, hogy minden lakrészünk a javunkat szolgálja. Ebben az új helyzetben különösen fontos, hogyan rendezzük be a hálószobát, azt a helyiséget, ahol feloldódhat a stressz és kipihenhetjük a home office feszült pillanatait.

Legtöbbünket az eddiginél jóval több időre az otthonunkba kényszerít a koronavírus. A “reggel elmegyünk és késő délután hazaérünk” menetrendet teljesen felborította a járvány, aminek következtében rengeteg ember a reggeli után nem a cipőjét húzza fel, hogy elinduljon a munkába, hanem csak felcsapja a laptopot a lakás valamelyik pontján, és dolgozni kezd. A home office és a karantén alapjaiban változtatta meg eddigi rutinunkat, ezért is fontos, hogy minden lakrész a lehető legjobban szolgálja az új helyzethez, az új rutinok kialakításához szükséges alkalmazkodást.

A home office-ban és karanténban töltött időben minden lakrész különös jelentőséget kap, a megnyugvást és a pihenést szolgáló hálószoba berendezése azonban talán még több odafigyelést igényel ezekben az időkben. Mutatunk néhány tippet, hogyan alakítsuk ki a hálónkat akkor, amikor egész nap otthon dolgozunk.

Elektromos eszközök: kifelé!

Egész nap a számítógép képernyőjét bámuljuk, és még este is azon nézzük a sorozatot az ágyban? Közelünkben dolgozik a wifi router, és természetesen ott van mellettünk a mobilunk is, nehogy elérhetetlenek legyünk, ráadásul még ébresztőnek is ezt állítjuk be? Lehet, hogy a háló egy pontján eldugva figyel egy tablet is, nem beszélve az e-olvasóról? A mai világban nyilvén nem lehetséges teljesen megszabadulnunk ezektől a fontos eszközöktől, de jó, ha tudjuk, az ezek által kibocsátott elektroszmog megzavarhatja pihenésünket, alvásunkat. Jobban tesszük tehát, ha minél több digitális eszközt inkább száműzünk a hálóból, vagy legalábbis jó messzire tesszük a fekhelyünktől. A mobilunkat pedig este kapcsoljuk ki, nehogy alvás helyett a készülék után kapkodjunk, megnézni, milyen fontos dolog történt a Facebookon.

Textil, textil, textil

Nem is gondoljuk, hogy a hálóban található textilek is befolyásolhatják kedélyállapotunkat, pihenésünket. Kezdjük a legfontosabbal, az ágyneművel. Érdemes a szokásosnál gyakrabban cserélni, hogy a friss ágynemű illata és selymessége komfortosságot, általános jó érzést és az otthon érzését keltse bennünk. Fontos lehet a függöny is: ha nincs lehetőségünk (vagy nem akarjuk) lecserélni, hasznos lehet az eddiginél gyakrabban kimosni. A frissen mosott függöny illatánál kevés jobb érzés van. A takarókkal is fel tudjuk dobni a hálónkat: nemcsak a mosással, de egy új takaróval (vagy egy régi hadrendbe állításával) az egész szobának más hangulatot adhatunk.

A kevesebb több

A hálószoba nem az aktivitás, zsúfoltság helyszíne. Ha vagyunk olyan szerencsések, hogy teljesen elkülönül a hálónk a többi lakrésztől, tartsuk észben: minél kevesebb bútort és apróságot teszünk a hálóba, annál jobb. Az egyszerűség és a letisztultság is azt szolgálja, hogy csak egyetlen dologra koncentráljunk a hálóban: a kikapcsolásra. Ha kisebb lakásunk (mondjuk egy garzonunk) van, ez akkor sem megoldhatatlan: lefekvés előtt minél több tárgyat próbáljunk a közvetlen közelünkből arrébb tenni, hogy meglegyen szellősebb a tér érzése.

Fények

Megoszlanak a vélemények arról, hogy sötétítsünk-e be teljesen éjszakára, vagy ne. Sokan csak úgy tudnak aludni, ha hajnalban sem szűrődik be semmiféle fény, mások viszont megőrülnek attól, ha reggel is teljes sötétségre kell ébredniük. A jó megoldás valahol a kettő között lehet, a lényeg, hogy mindenki megtalálja azt a fényviszonyt, ami neki kedvező. Ugyanez vonatkozik a mesterséges fényekre, bár ebben a kérdésben egyértelműbbek az ajánlások. A hálóban nincs szükség erős fényekre, ezért törekedjünk arra, hogy a világítás az otthonosság érzését erősítse. Gyengébb fényű lámpát használjunk, akár többet is. Nem az a cél, hogy az egész háló fényárban ússzon. Gyertya és fényfüzérek szintén hozzájárulhatnak a különleges, meghitt hangulathoz..

Színek

Köztudott, hogy a színek befolyásolhatják a hangulatunkat, ezért különösen oda kell figyelni, milyet választunk hálónk falára. A kék például jót tehet az alvásnak, a szenvedély színének számító vörös viszont akár a vérnyomást is megemelheti. Nem ajánlott a sötétlila szín túlzott használata sem a hálóban, ennek élénkebb változata akár rémálmokat is előidézhet. A szürke és a sötétbarna a lehangoltságot erősítheti, az élénksárga pedig az idegességet fokozhatja. Ajánlott visszafogottabb színűre festeni a háló falát, és lágyabb árnyalatú textileket is használni: barackot, bézst, pasztellszíneket.

Kiemelt kép: Getty Images